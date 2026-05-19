Beşiktaş'ın 100'üncü yıl şampiyonluğunda yaşayan kadrosunda yer alan eski milli futbolcu İlhan Mansız, Freiburg ile Aston Villa arasında 20 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi kupayı Beşiktaş Meydanı'nda bulunan taraftar alanına getirdi.

UEFA Avrupa Ligi finalinde 20 Mayıs Çarşamba günü Alman ekibi Freiburg ile İngiliz temsilcisi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesinde Beşiktaş Meydanı'nda UEFA tarafından "taraftar alanı" kuruldu. Eski milli futbolcu İlhan Mansız, UEFA Avrupa Ligi kupasını alana getirdi.

Beşiktaş Meydanı'nda kurulan taraftar alanı

"FAVORİ KÜÇÜK FARKLA ASTON VILLA"

Taraftar alanında açıklamalarda bulunan Mansız, her iki takımın da güçlü olduğunu belirterek zorlu bir maç izleyeceklerini söyledi. Mansız, küçük bir farkla Aston Villa'yı favori gördüğünü dile getirdi.

İstanbul'un çok güzel bir ev sahipliği yaptığını vurgulayan Mansız, daha büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti. 2032 Avrupa Şampiyonası için UEFA ve Türkiye'nin çok önemli bir iş birliğine imza attığını aktaran 50 yaşındaki eski futbolcu, İstanbul'da yarın akşam oynanacak maçın da çok önemli olduğunu vurguladı.

UEFA Avrupa Ligi kupası

FUTBOLSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Beşiktaş Meydanı'nda kurulan UEFA taraftar alanına futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Freiburg ve Aston Villa taraftarları başta olmak üzere Türk futbolseverler de alana gelerek çeşitli etkinlikleri deneyimledi. UEFA Avrupa Ligi kupasıyla fotoğraf çektiren taraftarlar; Galatasaray, Fenebahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in küçük yaş guruplarıyla yaptığı gösteri maçlarını da izledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası