İstanbul'da dev maç: 683 milyon 875 bin euroluk Avrupa finali
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci turnuvasının finali, İstanbul'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek Bundesliga temsilcisi Freiburg ve Premier Lig ekibi Aston Villa'nın kadro değerleri toplamı dudak uçuklatıyor.
- Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin euro.
- Aston Villa'nın kadro değeri 492 milyon 500 bin euro.
- Aston Villa'nın en pahalı oyuncusu 80 milyon euroyla Morgan Rogers.
- Freiburg'un en yüksek bedelli ismi 35 milyon euroluk Johan Manzambi.
UEFA Avrupa Ligi finalinde 20 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Beşiktaş Park'ta karşılaşacak Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 683 milyon 875 bin euro olarak dikkati çekiyor.
İSTANBUL'DA DUDAK UÇUKLATAN FİNAL
Futbolcu analiz sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre; Bundesliga ekibi Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin, Premier Lig temsilcisi Aston Villa'nın kadro değeri 492 milyon 500 bin euro.
TAKIMLARIN EN DEĞERLİ FUTBOLCULARI
İngiliz orta saha oyuncusu Morgan Rogers, 80 milyon euroyla Aston Villa'nın en pahalı oyuncusu olurken; 35 milyon euroluk değere sahip 20 yaşındaki Johan Manzambi, Freiburg'un en yüksek bedelli ismi olarak öne çıkıyor.
Freiburg'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri (euro bazında) şöyle:
Johan Manzambi 35 milyon
Noah Atubolu 20 milyon
Yuito Suzuki 18 milyon
Philipp Lienhart 12 milyon
Patrick Osterhage 12 milyon
Philipp Treu 10 milyon
Bruno Ogbus 10 milyon
Igor Matanovic 10 milyon
Maximilian Eggestein 10 milyon
Cyriaque Irie 8 milyon
Niklas Beste 7 milyon
Matthias Ginter 6 milyon
Jordy Makengo 6 milyon
Derry Scherhant 6 milyon
Max Rosenfelder 6 milyon
Vincenzo Grifo 5 milyon
Lucas Höler 3 milyon
Christian Günter 2 milyon
Lukas Kübler 1 milyon 500 bin
Florian Müller 1 milyon 200 bin
Anthony Jung 700 bin
Maximilian Philipp 600 bin
Nicolas Höfler 500 bin
Jannik Huth 400 bin
Fabian Rüdlin 250 bin
Mateo Zelic 125 bin
Daniel-Kofi Kyereh 100 bin
Toplam 191 milyon 375 bin
Aston Villa'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri (euro bazında) şöyle:
Morgan Rogers 80 milyon
Amadou Onana 45 milyon
Ezri Konsa 40 milyon
Youri Tielemans 35 milyon
Ian Maatsen 30 milyon
Ollie Watkins 30 milyon
Matty Cash 22 milyon
Pau Torres 22 milyon
Harvey Elliot 22 milyon
Jadon Sancho 20 milyon
Tammy Abraham 20 milyon
Douglas Luiz 20 milyon
Emiliano Buendia 18 milyon
Leon Bailey 16 milyon
Emiliano Martinez 15 milyon
Lamare Bogarde 15 milyon
John McGinn 15 milyon
Lucas Digne 8 milyon
Andreas Garcia 7 milyon
Victor Lindelöf 6 milyon
Tyrone Mings 4 milyon
Marco Bizot 2 milyon 500 bin
Toplam 492 milyon 500 bin