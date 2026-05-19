Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci turnuvasının finali, İstanbul'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek Bundesliga temsilcisi Freiburg ve Premier Lig ekibi Aston Villa'nın kadro değerleri toplamı dudak uçuklatıyor.

UEFA Avrupa Ligi finalinde 20 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Beşiktaş Park'ta karşılaşacak Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 683 milyon 875 bin euro olarak dikkati çekiyor.

İSTANBUL'DA DUDAK UÇUKLATAN FİNAL

Futbolcu analiz sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre; Bundesliga ekibi Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin, Premier Lig temsilcisi Aston Villa'nın kadro değeri 492 milyon 500 bin euro.

TAKIMLARIN EN DEĞERLİ FUTBOLCULARI

İngiliz orta saha oyuncusu Morgan Rogers, 80 milyon euroyla Aston Villa'nın en pahalı oyuncusu olurken; 35 milyon euroluk değere sahip 20 yaşındaki Johan Manzambi, Freiburg'un en yüksek bedelli ismi olarak öne çıkıyor.

Freiburg'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri (euro bazında) şöyle:

Johan Manzambi 35 milyon

Noah Atubolu 20 milyon

Yuito Suzuki 18 milyon

Philipp Lienhart 12 milyon

Patrick Osterhage 12 milyon

Philipp Treu 10 milyon

Bruno Ogbus 10 milyon

Igor Matanovic 10 milyon

Maximilian Eggestein 10 milyon

Cyriaque Irie 8 milyon

Niklas Beste 7 milyon

Matthias Ginter 6 milyon

Jordy Makengo 6 milyon

Derry Scherhant 6 milyon

Max Rosenfelder 6 milyon

Vincenzo Grifo 5 milyon

Lucas Höler 3 milyon

Christian Günter 2 milyon

Lukas Kübler 1 milyon 500 bin

Florian Müller 1 milyon 200 bin

Anthony Jung 700 bin

Maximilian Philipp 600 bin

Nicolas Höfler 500 bin

Jannik Huth 400 bin

Fabian Rüdlin 250 bin

Mateo Zelic 125 bin

Daniel-Kofi Kyereh 100 bin

Toplam 191 milyon 375 bin

Aston Villa'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri (euro bazında) şöyle:

Morgan Rogers 80 milyon

Amadou Onana 45 milyon

Ezri Konsa 40 milyon

Youri Tielemans 35 milyon

Ian Maatsen 30 milyon

Ollie Watkins 30 milyon

Matty Cash 22 milyon

Pau Torres 22 milyon

Harvey Elliot 22 milyon

Jadon Sancho 20 milyon

Tammy Abraham 20 milyon

Douglas Luiz 20 milyon

Emiliano Buendia 18 milyon

Leon Bailey 16 milyon

Emiliano Martinez 15 milyon

Lamare Bogarde 15 milyon

John McGinn 15 milyon

Lucas Digne 8 milyon

Andreas Garcia 7 milyon

Victor Lindelöf 6 milyon

Tyrone Mings 4 milyon

Marco Bizot 2 milyon 500 bin

Toplam 492 milyon 500 bin

