Son günlerde yapılan yasa dışı bahis operasyonları hakkında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili de konuştu. Gürlek, "Para hareketleri MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var" dedi.

Emrah Özcan ANKARA - Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasına da değinen Gürlek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi" dedi.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Bakan Gürlek mevcut kanunlara göre, yasa dışı bahsi oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerinin suç teşkil ettiğini hatırlattı. Erişim engelleme kararları ve kırmızı bülten ile aramada yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçlerin kesintisiz sürdüğünü ifade eden Bakan Gürlek, dijital mecralara yönelik yaptırımların da kararlılıkla uygulandığını belirtti.

Akın Gürlek

Gürlek, firari isimler ve erişim engelleriyle ilgili olarak, "Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların (Batuhan Karadeniz) da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı" diye konuştu.

Bakan Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla süreceğini de sözlerine ekledi.

