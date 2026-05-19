Afyonkarahisar'da sokak ortasında saç baş kavgaya tutuşan üç genç kızı ayırmak isteyen duyarlı vatandaşlar, dehşet dolu anlar yaşadı. Kavgayı izleyen ve kızlardan birinin yakını olduğu düşünülen bir şahıs, araya giren vatandaşlara öfkelenerek belinden çıkardığı bıçakla yaşlı bir adamın üzerine yürüdü. Çevredekilerin "polis geliyor" bağrışmaları üzerine şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken, yürekleri ağza getiren o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

