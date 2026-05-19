Yarım asırdan fazla süredir faaliyet gösteren Türkiye'nin ünlü markası Pınar Süt'ün satılacağı iddia edilmişti. 37 ülkeye ihracat yapan sektörün öncü markasından konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Türkiye'nin önde gelen markalarından Pınar Süt ile ilgili iddialar gündem oldu. Özellikle sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan paylaşımlarda Pınar Süt'ün satılacağı öne sürüldü. Kısa sürede gündem olan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

PINAR SÜT'TEN KAP AÇIKLAMASI

Pınar Süt'ten konuyla ilgili KAP'a açıklama yapıldı. Şirket "satış" yönündeki haber akışının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde muhtelif medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında, Şirketimizin bazı kuruluşlar tarafından satın alınacağı yönündeki iddia ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Şirketimizin, mevcut aşamada stratejik ortaklık, hisse devri veya benzeri bir işlem kapsamında herhangi bir kurum ya da kuruluş ile sürdürdüğü bir görüşme olmadığı gibi, bu doğrultuda alınmış bir Yönetim Kurulu kararı da bulunmamaktadır."

37 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

1973 yılında kurulan Pınar Süt, bugün süt ve süt ürünleri sektörünün en büyük markaları arasında yer alıyor.

Pınar Süt, kurulduğu günden bu yana Türkiye gıda ve hayvancılık sektörlerine büyük katkılar sağlamakta; süt, yoğurt, ayran, peynir, meyve suyu, tereyağı, krema, puding, ketçap, mayonez, hardal, bal, sos, reçel, tatlı ve toz ürünlerin üretimi ve satışı kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

İzmir, Eskişehir ve Şanlıurfa fabrikaları ile Avrupa Birliği standartlarında üretim yapan Pınar Süt, 20.000’den fazla üreticiden çiğ süt tedarik etmekte ve 119 çiftlik ile sözleşmeli olarak çalışmaktadır.

Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 37 ülkeye ihracat yapan Pınar Süt‘ün 2024 yılında Türkiye markalı süt ve süt ürünleri ihracatındaki payı %15 olarak gerçekleşmiştir. Şirket, 2024 yılında 8 yeni pazara girerek Fransa, İsviçre, İrlanda, Finlandiya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Bosna Hersek‘e ürün ihraç etmeye başlamıştır.

Yurt dışı satışlarının yarısından fazlasını Körfez ülkelerine (BAE, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Katar, Suudi Arabistan) yapan Pınar Süt, aynı zamanda KKTC, ABD, Kuzey Afrika (Libya, Mısır), BDT ülkeleri (Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan), Avrupa Birliği ülkeleri (Almanya, Yunanistan, İsviçre, Fransa, Avusturya, Finlandiya, Macaristan, Hollanda, Belçika, İspanya), Balkanlar (Kosova, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan), İngiltere, İrlanda, Çin, Mauritius, Somali ve Tayland gibi pazarlara da aktif ihracat yapmaktadır.

