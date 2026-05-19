Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki Makri Adası, 4 yıl aranın ardından bir kez daha satışa çıkarıldı. 2022 yılında 8 milyon euro istenen ada, bu kez ise 245 bin euroya açık artırmaya çıkacak. Peki adanın fiyatı neden bu kadar düştü? İşte detaylar...

Yunanistan’ın batısındaki İyon Denizi’nde yer alan Makri Adası, açık artırmadan satışa çıkarıldı. Ehinades takımadalarının parçası olan ıssız ada için belirlenen başlangıç bedeli ise oldukça dikkat çekici.

245 BİN EURODAN AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK

Makri Adası'nın satışı için gerçekleştirilecek ihalenin kasım ayında yapılması planlanıyor. Adanın açık artırmada başlangıç fiyatı ise 245 bin euro. Alıcıların vereceği teklife göre bu rakam daha da yukarı çıkabilir.

2022'DE 8 MİLYON EUROYA SATIŞA SUNULMUŞTU

Makri Adası 2022 yılında 8 milyon euro bedelle satışa sunulmuştu. Adanın fiyatının bu denli düşmesi emlak piyasasında şaşkınlığa neden oldu.

ADANIN FİYATI NEDEN BU KADAR DÜŞTÜ?

Bir dönem milyonlarca euroluk yatırım fırsatı olarak görülen Makri Adası’nın bugün bu seviyede fiyatlandırılmasının arkasında ise çevresel kısıtlamalar bulunuyor. Ada, Avrupa Birliği’nin koruma alanları ağı olan Natura 2000 kapsamında yer alırken aynı zamanda “orman alanı” statüsünde değerlendiriliyor. Bu nedenle bölgede büyük ölçekli turizm projeleri, resort yatırımları veya yoğun yapılaşmaya izin verilmiyor. Yetkililer yalnızca sınırlı altyapı çalışmaları ve düşük yoğunluklu tarımsal faaliyetlere onay veriyor.

ADANIN YÜZ ÖLÖÜMÜ YAKLAŞIK 1 KİLOMETREKARE

Yunan basınında yer alan bilgilere göre adada küçük bir ev kalıntısı, eski bir su sarnıcı ve şapel bulunuyor. Ancak mevcut yapıların büyük bölümünün uzun süredir kullanılmadığı belirtiliyor. Yaklaşık 1 kilometrekarenin altında bir yüzölçümüne sahip olan ada, “tam anlamıyla izole yaşam” arayanlar için dikkat çekici görülse de yatırım açısından ciddi sınırlamalar barındırıyor.

