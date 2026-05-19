Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis nedeniyle yıllık 20 ila 60 milyar dolar arasında finansal kayıp yaşandığını açıkladı. Yapay zeka destekli denetimler, yasal düzenlemeler ve çok boyutlu bir eylem planının devreye alındığını belirten Yılmaz, kara para aklama, terörün finansmanı ve organize suç riskleri barındıran bu yurt dışı merkezli yapılarla mücadelede Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda uluslararası iş birliğinin de yoğunlaştırıldığını vurguladı.

Emrah Özcan/ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahis nedeniyle yıllık 20 ila 60 milyar dolar arasında bir kayıp yaşandığını belirterek, konuyla ilgili MASAK başta olmak üzere ilgili kurumların yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi.

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin konuyla sorularını cevaplayan Yılmaz, "Yasa dışı bir alan olduğu için rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde yıllık 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. Yapay zeka destekli denetim mekanizmaları dahil olmak üzere birçok yeni yöntem devreye alındı. Son dönemde mücadelede önemli bir mesafe kat edildi. Bu mesele sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da karşı karşıya olduğu önemli bir sorun alanı. Biz de devlet olarak kararlı ve koordineli bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Eylem planımız kapsamında ilgili kurumlarımızı düzenli olarak bir araya getiriyor, süreci yakından takip ediyor ve ihtiyaç duyulan ilave tedbirleri devreye alıyoruz." dedi.

"BİRÇOK BOYUTTA MÜCADELE SÜRÜYOR"

Faaliyetlerin önemli bir bölümünün sanal ortam üzerinden ve yurt dışı bağlantılı yapılar aracılığıyla yürütüldüğüne dikkat çeken Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, iletişim, finansal takip, uluslararası iş birliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor. MASAK başta olmak üzere ilgili kurumlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Bazı ülkeler ve bölgeler bu süreçlerde merkez olarak kullanılabiliyor. Bu nedenle hazırladığımız eylem planının önemli başlıklarından biri de uluslararası iş birliği oldu. Uluslararası düzeyde daha etkili iş birliği mekanizmaları ve hukuki düzenlemeler oluşturulması için çalışmalar yürütüyoruz. Dijital alanda mücadele dinamik bir süreç gerektiriyor. Bir platform kapatıldığında farklı yapılar devreye girebiliyor. Bu nedenle Adalet Bakanlığımız tarafından da çeşitli yasal düzenlemeler hazırlandı. Bir kısmı yürürlüğe girdi, diğer çalışmalar ise devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"YASAL KUMARDA KONTROLLÜ YAPI OLUŞTURULUYOR"

Yasal kumar ile ilgili düzenlemeler hakkında ise Yılmaz, "Burada özellikle yasa dışı bahis faaliyetlerinden söz ediyoruz. Yasal çerçevede faaliyet gösteren spor toto, milli piyango gibi kurumları ilgilendiren alanlarla ilgili ise reklam ve tanıtım konusunda belli düzenlemeler hayata geçirildi. Daha kontrollü ve kurallara bağlı bir yapı oluşturulmasına yönelik adımlar atıyoruz. Yasa dışı olsun yasal olsun bahis ve kumarla sosyal boyutuyla, bağımlılıkla mücadele kapsamında da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bir yandan kamu kurumları, diğer yandan sivil toplum olarak önleyici bir yaklaşımı da hayata geçiriyoruz. Ancak yasa dışı bahis tamamen kayıt dışı bir alan. Bu yapılar kara para aklama, terörizmin finansmanı ve organize suç gibi birçok farklı risk alanıyla ilişkilendirilebiliyor. Ayrıca hiçbir denetim ve kural mekanizması bulunmuyor. Yaş sınırı, gelir kontrolü ya da koruyucu herhangi bir çerçeve söz konusu değil. Bu nedenle yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda da Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor." dedi.

"İLGİLİ ÜLKELERLE TEMASLAR SÜRÜYOR"

Yapıların büyük bölümünün yurt dışı merkezli olmasının mücadeleyi zorlaştırıp zorlaştırmadığı sorusuna ise Yılmaz, şu cevabı verdi:

"Bu faaliyetlerin önemli bir bölümü sanal ortam üzerinden ve yurt dışı bağlantılı yapılar aracılığıyla yürütülüyor. Bazı ülkeler ve bölgeler bu süreçlerde merkez olarak kullanılabiliyor. Bu nedenle hazırladığımız eylem planının önemli başlıklarından biri de uluslararası iş birliği oldu. Dışişleri Bakanlığımızı da bu çerçevede görevlendirdik. İlgili ülkelerle temaslarımızı yoğunlaştırıyor, uluslararası düzeyde daha etkili iş birliği mekanizmaları ve hukuki düzenlemeler oluşturulması için çalışmalar yürütüyoruz. Dijital alanda mücadele dinamik bir süreç gerektiriyor. Bir platform kapatıldığında farklı yapılar devreye girebiliyor. Bu nedenle Adalet Bakanlığımız tarafından da çeşitli yasal düzenlemeler hazırlandı. Bir kısmı yürürlüğe girdi, diğer çalışmalar ise devam ediyor. Tüm kurumlarımızın koordinasyonuyla, yasa dışı bahis ve bağlantılı suç yapılarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

