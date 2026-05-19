İstanbul’da düzenlenecek “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu Etkinliği” nedeniyle bugün Fatih ve Beyoğlu’nda bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin etkinlik süresince uygulanacak trafik düzenlemelerine ilişkin hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Açıklamaya göre Beyoğlu’nda saat 13.00’ten etkinlik sona erene kadar Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Necatibey Caddesi, Tershane Caddesi’nin Perşembe Pazarı ışıklar ile Karaköy Meydan arasındaki bölümü ile İnönü Caddesi ve Şehitler Tepesi arasındaki güzergahlar tam veya kısmi olarak araç trafiğine kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bu bölgelerde sürücüler için alternatif güzergah olarak Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Bankalar Caddesi ve Boğazkesen Caddesi önerildi.

Fatih ilçesinde ise Alemdar Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi’nin Sirkeci Meydan ile Çatladıkapı ışıklar arasındaki bölümü, Reşadiye Caddesi ve Galata Köprüsü’nde trafik akışı geçici olarak durdurulacak veya kontrollü şekilde sağlanacak.

Yetkililer, sürücülerin yoğunluk yaşamamaları adına Atatürk Bulvarı ve Atatürk Köprüsü güzergahlarını tercih etmeleri gerektiğini belirtti.

