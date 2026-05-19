Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkenin dışişleri bakanı, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalelerine ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulanarak, alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün dışişleri bakanları, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalelerine ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Filistin halkının yaşadığı insani krize dikkat çekmek amacıyla oluşturulan sivil yardım girişimine yönelik saldırıların en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

"EYLEMLER KABUL EDİLEMEZ"

Ortak açıklamada, İsrail’in daha önce uluslararası sularda yardım filolarına yönelik gerçekleştirdiği müdahalelerin endişeyle hatırlandığı ifade edilerek, sivil gemiler ve insani yardım aktivistlerini hedef alan eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Bakanlar, gemilere yönelik saldırılar ile aktivistlerin keyfi şekilde alıkonulmasının uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali anlamına geldiğini belirtti. Filoda bulunan sivillerin güvenliğine ilişkin ciddi endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması ve haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, barışçıl insani yardım girişimlerine yönelik tekrar eden müdahalelerin, uluslararası hukuk ile seyrüsefer özgürlüğüne yönelik kayıtsızlığın göstergesi olduğu ifade edildi. Uluslararası topluma çağrıda bulunan bakanlar, sivillerin ve insani yardım misyonlarının korunması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

10 ülkenin dışişleri bakanları, cezasızlığın sona erdirilmesi ve yaşanan ihlallerle ilgili hesap verilebilirliğin sağlanmasının önemine dikkat çekerek, uluslararası toplumun hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası