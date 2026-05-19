Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Ederson ve Gabriel Sara kararı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Ederson kadroda yer aldı, Gabriel Sara ise yer bulamadı.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.
EDERSON VE SARA KARARI
Fenerbahçeli file bekçisi Ederson kadroda yer aldı, Galatasaraylı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ise kadroda yer bulamadı.
NEYMAR BU KEZ KADRODA
Öte yandan, Brezilya Milli Takımı'nda geleceği merak konusu olan Neymar ise Carlo Ancelotti tarafından kadroya dahil edildi.
