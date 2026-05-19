ABD'de San Diego İslam Merkezi’ne yönelik silahlı saldırıda iki saldırganın etkisiz hale getirildi. Saldırganlarla beraber toplam 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren ABD polisi, saldırıyı 'nefret suçu' olarak değerlendirdi.

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

ABD medyasındaki haberlere göre, California'daki San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

San Diego Polis Departmanı yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, saldırıda vurulanlar olduğunu ifade etti.

ABDde İslam Merkezine saldırı! Saldırganlar öldürüldü

San Diego Polis Departmanının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Saldırganın kimliği henüz belirlenmedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) yapılan yazılı açıklamada, saldırıda, ilk belirlemelere göre cami cemaatinden bir kişinin yaşamını yitirdiğinin doğrulandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırı sırasında eğitim gören çocukların da binada olduğu ve "birden çok kişinin vurulduğu" kaydedilerek, söz konusu saldırı kınandı.

ABDde İslam Merkezine saldırı! Saldırganlar öldürüldü

SALDIRGANLAR DAHİL 5 KİŞİ ÖLDÜ

San Diego'daki camide meydana gelen silahlı saldırıda 2'si saldırgan olmak üzere 5 kişinin öldüğü bildirildi.

San Diego polisi, İslam merkezinde yaşanan olayı 'nefret suçu' olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası