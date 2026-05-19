Tokat’ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak Nehri’nde artan taşkın riski nedeniyle alarma geçildi. Almus Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 98,5’e ulaşmasının ardından 15 mahalle ve 7 köy için tahliye çağrısı yapıldı. Ekipler nehir çevresinde set oluştururken, bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerini boşaltmaya başladı.

Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde doluluk oranı, son dönemdeki yoğun yağışlarla yüzde 98,5'e ulaştı.

Taşkın tehlikesi büyüyor: 15 mahalle ve 7 köy için tahliye çağrısı

Yağışların devam etmesi ve nehrin taşma riskine karşı Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri etrafında set oluşturma çalışması başlatıldı.

Tokat Valiliği İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü, Turhal Belediyesi ve Karayolları ekipleri, taşkının yerleşim yerlerine ulaşmaması amacıyla Yeşilırmak kıyısında taşlarla bent oluşturdu.

İlçedeki 15 mahalle ve 7 köyde yaşayan vatandaşların tedbir amacıyla evlerini tahliye etmeleri için de belediye hoparlörlerinden anons yapıldı.

Uyarıların ardından bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerini tahliye etmeye başladı.

Öte yandan bazı vatandaşların evlerinin çevresini branda ile kapatarak taşkın riskine karşı önlem aldığı görüldü.

