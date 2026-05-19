BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları için geri sayım sürüyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 BİLSEM takvimine göre; ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilen ön değerlendirme sürecinin ardından gözler bireysel değerlendirme sonuçlarına çevrildi. Peki, 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilmişti. Ön değerlendirme sonuçları ardından bireysel değerlendirme süreci başladı. 6 Nisan 2026 tarihinde başlayan bireysel değerlendirme uygulamaları, 19 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.



BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında işlemlerini gerçekleştirebilecek.

