Şam'da askeri lojistik ve mühimmat koordinasyonunun sağlandığı ana noktalardan biri olan Silah Yönetimi Merkezi yakınlarındaki patlama sesleri duyuldu.

Suriye’nin başkenti Şam’ın Duveyla ve Bab Şarki bölgeleri arasında yer alan, Savunma Bakanlığına bağlı Silahlanma Yönetimi binası yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Suriye resmi haber ajansı SANA’nın Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesine dayandırdığı askeri açıklamaya göre güvenlik güçlerinin müdahale ettiği bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 asker hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı bölgede patlamaya hazır ikinci bir düzenek ise infilak etmeden etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama! 1 asker hayatını kaybetti

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE EDERKEN PATLADI

Suriye saatiyle öğleden sonra meydana gelen olayda, Bab Şarki mahallesi genelinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu ve askeri merkezin bulunduğu alandan siyah dumanlar yükseldi. Savunma Bakanlığı, askeri birimlerin bölgedeki şüpheli bir araca müdahale ettiği sırada patlamanın yaşandığını duyurdu.

İKİNCİ BOMBA TUZAĞI SON ANDA ÖNLENDİ

Suriye Arap Ordusu’na bağlı bomba imha uzmanlarının, ilk patlamanın hemen ardından aynı bölgede titiz bir arama faaliyeti yürüttüğü kaydedildi. Bakanlık açıklamasına göre ekipler, Silahlanma Yönetimi binasının çok yakınında patlamaya hazır hale getirilmiş ikinci bir bomba düzeneği daha tespit etti. İkinci paket, saniyelerle yarışılan bir operasyonla patlatılmadan etkisiz hale getirilerek muhtemel bir facianın önüne geçildi.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, patlamanın hemen ardından geçtiği ilk haberlerde olayın niteliğinin doğrulanmaya çalışıldığını duyurmuştu. Hükümet güçleri, askeri lojistik açısından stratejik öneme sahip olan Silahlanma İdaresi binasının çevresinde geniş bir güvenlik çemberi oluşturdu. Bölgeyi tamamen trafiğe kapatan güvenlik birimleri, saldırının arkasındaki unsurları ortaya çıkarmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

