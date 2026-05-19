Portekiz'de Nelson Semedo kararı: 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz'in aday kadrosu belli oldu.
İspanyol çalıştırıcı Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz Milli Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe forması giyen 32 yaşındaki sağ bek Nelson Semedo da kadroda yer aldı.
K Grubu'nda Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacak Portekiz'in kadrosu şöyle:
Kaleci: Diogo Costa - Jose Sa - Rui Silva - Ricardo Velho
Defans: Diogo Dalot - Matheus Nunes - Nelson Semedo - Joao Cancelo - Nuno Mendes - Gonçalo Inacio - Renato Veiga - Ruben Dias - Tomas Araujo
Orta saha: Ruben Neves - Samuel Costa - Joao Neves - Vitinha - Bruno Fernandes - Bernardo Silva
Forvet: Joao Felix - Trincao - Francisco Conceiçao - Pedro Neto - Rafael Leao - Gonçalo Guedes - Gonçalo Ramos - Cristiano Ronaldo