Japonya'nın kuzeydoğusundaki Ofunato kenti yakınlarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Ofunato'nun 8 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem 62,9 kilometre derinlikte kaydedildi.

NÜKLEER SANTRALLERDE ANORMALLİK TESPİT EDİLMEDİ

Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı. Kamu yayın kuruluşu NHK Cuma günü yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünden yaklaşık 125 kilometre (78 mil) uzaklığında bulunan Miyagi ve Fukuşima'daki nükleer santrallerde herhangi bir anormallik tespit edilmediğini bildirdi.

Doğu Japonya Demiryolları, deprem nedeniyle Shinkansen hızlı trenlerinin seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası