Türkiye Gazetesi
Japonya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Ofunato kenti yakınlarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Ofunato'nun 8 kilometre güneydoğusunda 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Deprem 62,9 kilometre derinlikte kaydedildi.
- Can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı yapılmadı.
- Miyagi ve Fukuşima'daki nükleer santrallerde herhangi bir anormallik tespit edilmedi.
- Deprem nedeniyle Shinkansen hızlı trenlerinin seferleri askıya alındı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Ofunato'nun 8 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem 62,9 kilometre derinlikte kaydedildi.
NÜKLEER SANTRALLERDE ANORMALLİK TESPİT EDİLMEDİ
Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı. Kamu yayın kuruluşu NHK Cuma günü yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünden yaklaşık 125 kilometre (78 mil) uzaklığında bulunan Miyagi ve Fukuşima'daki nükleer santrallerde herhangi bir anormallik tespit edilmediğini bildirdi.
Doğu Japonya Demiryolları, deprem nedeniyle Shinkansen hızlı trenlerinin seferlerinin askıya alındığını duyurdu.
