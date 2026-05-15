Kaydet

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde, özellikle cuma namazı öncesi ve sonrasında vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde duygu istismarcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda renkli ve hareketli anlar yaşandı. Zabıtayı karşılarında görünce adeta maraton koşucuları gibi kaçışan dilenciler tek tek yakalanarak haklarında işlem başlatılırken, ekiplerden kaçamayan bir dilencinin, "Hepsini tuttun mu beni tutacağına? Hepsi kaçtı gitti, beni bırakma aman ha" şeklindeki sitem dolu sözleri olaya damga vurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası