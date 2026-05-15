Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD güçleri tarafından açık denizde kontrol altına alınan gemilerde mahsur kalan 11 Pakistanlı ve 20 İranlı mürettebatın başarılı bir operasyonla kurtarıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Dar, mürettebatın durumu hakkında şu bilgileri verdi:

"ABD tarafından açık denizde ele geçirilen gemilerde bulunan 11 Pakistanlı vatandaşımızı ve kardeş ülkemiz İran’dan 20 vatandaşı Singapur üzerinden ülkesine geri getirmeyi başardığımızı memnuniyetle bildiririm. Tüm vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi ve moralleri yüksek. Yurtdışındaki Pakistanlıların, özellikle de zor durumda olanların refahı, hükümetimizin en büyük önceliğidir."

RUBİO'YA ÖZEL TEŞEKKÜR

Kurtarma operasyonu, uluslararası bir koordinasyonun sonucu olarak gerçekleşti. Bakan Dar, Singapur Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile Tayland Hükümeti'ne, kişilerin Bangkok üzerinden geçişini kolaylaştırdıkları için teşekkürlerini sundu. Ayrıca, bu süreçte yakın iş birliği içinde olan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya da şükranlarını iletti.

İRANLI MÜRETTEBAT ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Pakistan, operasyon boyunca İranlı mürettebatın sorumluluğunu da üstlenerek Tahran ile tam uyum içinde çalıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye, vatandaşlarının geri dönüşü konusunda Pakistan'a güvendiği için teşekkür eden Dar, "İranlı kardeşlerimizin daha sonra vatanlarına dönmeleri için gerekli tüm kolaylıklar sağlanacak" dedi. Tüm mürettebatın bu gece geç saatlerde İslamabad'a varması bekleniyor.

