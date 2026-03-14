ABD Ulusal Uyku Vakfı araştırmalarına göre kaliteli uyku, iş performansını yüzde 90 etkiliyor. Klinik psikolog Neris Başkan Tüzer, uykusuzluğun ruh sağlığını bozduğunu ve günde yalnızca bir saat eksik uykunun bile iş başarısını yüzde 9 düşürebileceğini belirtti.

İş başarısı için iyi ve yeterli bir uykunun şart olduğunu söyleyen klinik psikolog Neris Başkan Tüzer, “Dünya Sağlık Örgütüne göre uyku bozuklukları, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal durum bozukluklarının hem nedeni hem de sonucu olabiliyor. Uyku Vakfının araştırmasına göre uyku kalitesi ortalamanın altında olan kişilerin yüzde 46’sı ruh sağlığını kötü veya çok kötü olarak değerlendiriyor. Uykusuzluk iş performansını da olumsuz etkiliyor. Günde bir saat eksik uyumak bile başarıyı düşürüyor. Farklı sektörleri kapsayan bir araştırma, bir hafta boyunca günde yalnızca bir saat daha az uyuyan çalışanların performansının yüzde 9 oranında düştüğünü gösteriyor” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK 10 yıllık araştırma sonuçlandı! İdeal uyku süresi belli oldu

