Milyonlarca kişiyi kapsayan geniş ölçekli bir araştırma, uyku süresi ile sağlık arasındaki ilişkiye dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bilim insanları tarafından 10 yıl boyunca yürütülen çalışmada, sanılanın aksine uzun süre uyumanın sağlık açısından fayda sağlamadığı, aksine erken ölüm riskini artırdığı belirlendi.

Dünya genelinde insanların uyku alışkanlıkları ve sağlık verileri incelenerek gerçekleştirilen araştırma, uyku süresinin yalnızca günlük yaşam kalitesini değil, uzun vadeli hayat süresini de doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

UZUN SÜRE UYUYANLARDA RİSK ARTIYOR

Araştırma sonuçlarına göre, günde 10 saatten fazla uyuyan bireylerin, 7–8 saat uyuyanlara kıyasla erken ölüm riskinin yaklaşık yüzde 30 daha yüksek olduğu tespit edildi. Uzmanlar, özellikle hafta sonları uzun süre uyuma alışkanlığının sağlık açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

KALP HASTALIĞI VE FELÇ RİSKİ YÜKSELİYOR

Çalışmanın verileri, aşırı uykunun kalp ve damar hastalıklarıyla da ilişkili olduğunu gösterdi. Günde 10 saatin üzerinde uyuyan kişilerde kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskinin yüzde 41, felç riskinin ise yüzde 56 oranında arttığı belirlendi. Uzmanlar, bu durumun biyolojik ritmin bozulması ve uzun süreli hareketsizlikle bağlantılı olabileceğini ifade etti.

İDEAL UYKU SÜRESİ AÇIKLANDI

Bilim insanları, uzun süreli gözlemler sonucunda yetişkin bireyler için en sağlıklı uyku süresinin 7 ila 8 saat olduğunu açıkladı. Bu sürede uyuyan kişilerde metabolik işleyişin daha dengeli olduğu ve vücudun yenilenme kapasitesinin arttığı belirtildi.

AZ UYKU DA RİSK TAŞIYOR

Araştırmada, günde 6 saatten az uyumanın da çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı. Ancak elde edilen veriler, aşırı uykunun vücut üzerindeki olumsuz etkilerinin, yetersiz uykudan daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, uyku kalitesinin yanı sıra ideal süreye sadık kalmanın, sağlıklı ve uzun bir yaşam için önemli bir faktör olduğuna dikkat çekti.

