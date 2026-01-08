Kış aylarında ayaklarını sıcak tutmak için çorapla uyumayı tercih eden milyonlarca kişiye uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Doktorlar, gece boyunca çıkarılmayan çorapların sanılanın aksine sağlık açısından çeşitli riskler barındırdığını belirtiyor. Araştırmalara göre bu alışkanlık, kan dolaşımından sinir sistemine, cilt sağlığından iç organların işleyişine kadar pek çok olumsuz etkiye yol açabiliyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte çorapla uyuma alışkanlığı yaygınlaşırken, uzmanlar bunun vücudun doğal biyolojik dengesini bozduğuna dikkat çekiyor. Uyku sırasında vücut sıcaklığının doğal olarak düşmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, çorap kullanımının bu süreci engelleyerek uyku kalitesini olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

KAN DOLAŞIMI RİSK ALTINDA

Çorapla uyumanın en önemli risklerinden biri kan dolaşımı üzerindeki olumsuz etkisi olarak gösteriliyor. Özellikle lastikli ve dar çorapların ayak bileklerinde baskı oluşturarak kan akışını yavaşlattığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu durumun uzun vadede pıhtılaşma ve tromboz gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceği uyarısında bulunuyor. Sağlıklı bir dolaşım için ayakların gece boyunca serbest bırakılması gerektiği vurgulanıyor.

AŞIRI ISINMA İÇ ORGANLARI ETKİLEYEBİLİR

Uykuya geçiş sırasında vücudun kendini soğutma mekanizmasını devreye soktuğunu belirten uzmanlar, çorapların bu doğal süreci engellediğini ifade ediyor. Isının hapsolmasıyla oluşan aşırı ısınmanın yalnızca uyku kalitesini düşürmekle kalmadığı, iç organların çalışma düzenini de olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, ayakların zaman zaman battaniye dışına çıkarılmasının vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacağını söylüyor.

MANTAR VE CİLT ENFEKSİYONLARINA ZEMİN HAZIRLIYOR

Gece boyunca çorap içinde kalan ayaklarda terleme ve nem oluşumunun kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiliyor. Bu sıcak ve nemli ortamın mantar enfeksiyonları için uygun koşullar oluşturduğu belirtiliyor. Ayrıca sentetik ve düşük kaliteli çorapların uzun süreli kullanımının alerjik reaksiyonlara ve çeşitli cilt enfeksiyonlarına yol açabileceği ifade ediliyor.

SİNİR SİSTEMİ VE UYKU DÜZENİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Uzmanlara göre, ayaklarda oluşan sıkışma hissi yalnızca fiziksel değil, sinir sistemi üzerinde de olumsuz etkilere neden oluyor. Sürekli baskı altında kalan sinir uçlarının huzursuzluk hissini artırdığı, bunun da uykuya dalma süresini uzatarak derin uyku evresine geçişi zorlaştırdığı belirtiliyor.

MS HASTALIĞINDA RİSK FAKTÖRLERİ GÜNDEMDE

Haberin devamında, uzun yıllar “gizemli hastalık” olarak tanımlanan Multipl Skleroz (MS) ile ilgili son araştırmalara da yer verildi. Bilim insanları, MS riskinin gebelik döneminden başlayarak yetişkinliğe kadar uzanan genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle şekillendiğini belirtiyor. Araştırmalar ilerledikçe yaşam alışkanlıklarının bağışıklık sistemi üzerindeki rolünün daha net ortaya çıktığı ifade ediliyor.

