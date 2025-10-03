Skandal görüntüler! İsrailli Bakan Ben-Gvir Sumud Filosu aktivistlerine hakaret videosu paylaştı

Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güvenlik güçleri saldırarak kaçırdı.

Filodan Mikeno gemisi ise Gazze karasularına ulaşırken, diğer gemilerdeki aktivistler İsrail askerlerinin baskınlarıyla tutuklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Yahudilerin Yom Kippur Bayramı’ndan sonra aktivistlerin sınır dışı edileceğini duyurdu. Ancak aktivistlerin Ktzi'ot Cezaevi'ne nakledilmeden Ben-Gvir tarafından hakarete uğradığı ortaya çıktı.

Ben-Gvir İsrail basınına yansıyan görüntülerde, "Bunlar filonun teröristleri. Hepiniz teröristsiniz. Onlara dikkat et. Katil destekçileri. Ayrıca gemilerinde silahlar bulundu. Onlar aslında insani yardım için gelmedi. Onlar Gazze için yani teröristlerin yanında olmak için geldi" dediği anlar büyük tepki topladı.

İSRAİL'İN TERÖRİST BAKANI BEN-GVİR KİMDİR?

Irak kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğan Itamar Ben-Gvir İsrail'in en radikal figürlerinden biri olarak tanınıyor.

İsrail Ordusu’nda görev yapmadı; bunun sebebini aşırı görüşleri yüzünden olduğunu söyledi. Genç yaşta Haham Meir Kahane’nin kurduğu, yasaklı olan Kach hareketine katıldı. Bu hareket, Filistin düşmanlığını militanlaştıran ideolojisiyle biliniyordu.

Filistinlilere karşı şiddeti kışkırtmak ve destekleyen Ben-Gvir, 2007’de “ırkçı şiddeti kışkırtmak ve terör örgütüne destek vermekten” hüküm giydi.

2022’de aşırı sağcı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi ile parlamentoya girdi ve Netanyahu hükümetinde Ulusal Güvenlik Bakanı oldu.

İsrail’in tamamen “Yahudi ve milliyetçi bir devlet” olması gerektiğini savunuyor; Filistin devleti fikrini tamamen yok sayıyor.

Gazze’nin tamamının işgal edilmesini ve bölgedeki Filistinlilerin “gönüllü göç” adı altında ülkeden çıkarılmasını savunuyor.

Netanyahu’nun iktidarda kalabilmesi için koalisyonda önemli bir güç haline geldi ve hükümet üzerinde ciddi ideolojik baskı kurdu.

İsrail içinde “sadık olmayan Arap vatandaşların” sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Defalarca Mescid-i Aksa’ya ve Şeyh Cerrah gibi bölgelere provokatif ziyaretler düzenledi.

2023–2025 arasında Avustralya, Norveç, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere, Hollanda ve Slovenya gibi ülkeler Ben-Gvir’e insan hakları ihlalleri ve kışkırtıcı politikaları gerekçesiyle ülkeye giriş yasağı getirdi.