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İsrailli Bakan Ben Gvir'den Mescid-i Aksa provokasyonu! 2.200'ü aşkın işgalci baskın düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İsrailli Bakan Ben Gvir&#039;den Mescid-i Aksa provokasyonu! 2.200&#039;ü aşkın işgalci baskın düzenledi
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail'den Mescid-i Aksa provokasyonu. İsrailli aşırı sağcı bakan Ben Gvir, yanındaki 2.200'ü aşkın işgalci Yahudi ile baskın düzenledi. Statükoyu ihlal eden Ben Gvir, Mescid-i Aksa'da açıkça ibadet etti.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, provokasyonlarına devam ediyor. Ben-Gvir, beraberindeki fanatik Yahudi grupla birlikte oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "tapınağın yıkılış yıl dönümü" Tisha B'Av'ı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Talmud ayini duası okuyan Ben-Gvir, statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa'da açıkça ibadet eden ilk Siyonist bakan olarak kayıtlara geçti.

İSRAİL AKSA STATÜKOSUNU ÇİĞNEDİ

Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa'da ibadet etmesi İsrail ile Ürdün arasında uzun süredir var olan statükoyu çiğnedi. 2.200'den fazla işgalci Yahudi, yoğun İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, toplu ibadet etti, sloganlar attı.

 İki ülke arasında yazılı olmayan anlaşmaya göre Yahudilerin bölgeyi ziyaret etmelerine izin veriliyor ancak orada dua etmeleri yasak.

İsrailli Bakan Ben Gvir'den Mescid-i Aksa provokasyonu! 2.200'ü aşkın işgalci baskın düzenledi - 1. Resim

NETANYAHU'DAN SKANDAL SAVUNMA

Ben-Gvir’in ziyareti hakkında açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Mescid-i Aksa'da statükoyu koruma politikasının değişmediğini ve değişmeyeceğini vurguladı.

BEN-GVIR'E TEPKİ GÖSTEREN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail basınında yer alan haberlerde, polis koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ben-Gvir’e tepki gösteren 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail polisi, Ben-Gvir Ulusal Güvenlik Bakanı olmadan önce Mescid-i Aksa'da ibadet eden Yahudileri bölgeden uzaklaştırıyor ya da gözaltına alıyordu. Ancak bu politika, Ben-Gvir’ın göreve gelmesinin ardından sıkı şekilde uygulanmıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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