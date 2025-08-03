İsrailli Bakan Ben Gvir'den Mescid-i Aksa provokasyonu! 2.200'ü aşkın işgalci baskın düzenledi

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, provokasyonlarına devam ediyor. Ben-Gvir, beraberindeki fanatik Yahudi grupla birlikte oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "tapınağın yıkılış yıl dönümü" Tisha B'Av'ı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Talmud ayini duası okuyan Ben-Gvir, statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa'da açıkça ibadet eden ilk Siyonist bakan olarak kayıtlara geçti.

İSRAİL AKSA STATÜKOSUNU ÇİĞNEDİ

Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa'da ibadet etmesi İsrail ile Ürdün arasında uzun süredir var olan statükoyu çiğnedi. 2.200'den fazla işgalci Yahudi, yoğun İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, toplu ibadet etti, sloganlar attı.

İki ülke arasında yazılı olmayan anlaşmaya göre Yahudilerin bölgeyi ziyaret etmelerine izin veriliyor ancak orada dua etmeleri yasak.

NETANYAHU'DAN SKANDAL SAVUNMA

Ben-Gvir’in ziyareti hakkında açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Mescid-i Aksa'da statükoyu koruma politikasının değişmediğini ve değişmeyeceğini vurguladı.

BEN-GVIR'E TEPKİ GÖSTEREN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail basınında yer alan haberlerde, polis koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ben-Gvir’e tepki gösteren 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail polisi, Ben-Gvir Ulusal Güvenlik Bakanı olmadan önce Mescid-i Aksa'da ibadet eden Yahudileri bölgeden uzaklaştırıyor ya da gözaltına alıyordu. Ancak bu politika, Ben-Gvir’ın göreve gelmesinin ardından sıkı şekilde uygulanmıyor.