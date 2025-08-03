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Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına tepki! Acil ateşkes ve iki devletli çözüm çağrısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;den Mescid-i Aksa baskınına tepki! Acil ateşkes ve iki devletli çözüm çağrısı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrailli bakanların Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskına Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi. Bakanlık, acil ateşkes ve iki devletli çözüm çağrısını yineledi.

Türkiye'den, Müslümanların ilk kıblesi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir ve işgalci Yahudilere karşı tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrailli bakanların polisin koruması altında İsrailli yerleşimci gruplarla birlikte Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskını kınandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

AKSA'NIN KUTSAL KİMLİĞİNİN KORUNMASI İNSANİ SORUMLULUKTUR

"Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla birlikte bugün (3 Ağustos) Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın güvenliği ve Kudüs’ün kutsal kimliğinin korunması, sadece bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluktur.

ACİL ATEŞKES VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir. İsrail'in Filistin’de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrımızı yineliyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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