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Haberler > Dünya > Binlerce Müslüman Mescid-i Nebevi'de cuma namazı kıldı

Binlerce Müslüman Mescid-i Nebevi'de cuma namazı kıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mekke'de hac farizasını yerine getiren Müslümanlar soluğu Medine'de alıyor. Cuma namazını fırsat bilen binlerce hacı, Peygamber Efendimizin yaptığı ve kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'ye geldi.

Medine'deki günlerini ibadet ile mübarek mekan ve alanları ziyaret ederek geçiren hacılar, cuma namazını kılmak üzere günün erken saatlerinde Mescid-i Nebevi'ye geldi.

Hacılar cuma namazı vaktini beklerken Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Arada da nafile namazları eda etti.

Cuma namazı vaktinin yaklaşmasıyla Mescid-i Nebevi ve çevresinde yoğunluk yaşanırken, Mescid-i Nebevi'nin içinde ve çevresinde yüz binlerce hacı, saf tutarak cuma namazını kıldı.

Binlerce Müslüman Mescid-i Nebevi'de cuma namazı kıldı - 1. Resim

DÖNÜŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Cuma namazından sonra cenaze namazı da kılan hacılar, Hücre-i Saadet'in önünden geçerek, selamlama ve dua yaptı.

Hac görevini yerine getiren Türk hacıların son kafilesi Mekke'den 4 Temmuz'da, Medine'den 7 Temmuz'da yurda hareket edecek.

MÜSLÜMANLAR MEDİNE'DE SON GÜNLERİNİ İHYA EDİYOR 

"Allah'ın Resulü'nün nuruyla aydınlanmış şehir" anlamına gelen "Medine-i Münevvere", hicretten sonra İslamiyet'in önemli eserlerine de ev sahipliği yapan kutlu bir belde olma özelliği taşıyor.

Mekke'nin yaklaşık 450 kilometre kuzeyindeki Hicaz bölgesinde yer alan Medine, Hazreti Muhammed'e Mekke'den hicretinde kucak açtığı için İslam dünyasında manevi ve özel bir konumda bulunuyor.

Hacılar, Mekke'den sonraki ikinci durakları olan Medine'de otellerine yerleşmelerinin ardından ilk olarak Mescid-i Nebevi'ye (Peygamber'in mescidi) giderek Hazreti Peygamber'i selamlıyor.

İşte o anlardan bazı özel kareler:

Binlerce Müslüman Mescid-i Nebevi'de cuma namazı kıldı - 1. Resim

Binlerce Müslüman Mescid-i Nebevi'de cuma namazı kıldı - 3. Resim

Binlerce Müslüman Mescid-i Nebevi'de cuma namazı kıldı - 4. Resim

Binlerce Müslüman Mescid-i Nebevi'de cuma namazı kıldı - 5. Resim

Binlerce Müslüman Mescid-i Nebevi'de cuma namazı kıldı - 6. Resim

Binlerce Müslüman Mescid-i Nebevi'de cuma namazı kıldı - 7. Resim

Binlerce Müslüman Mescid-i Nebevi'de cuma namazı kıldı - 8. Resim

Binlerce Müslüman Mescid-i Nebevi'de cuma namazı kıldı - 9. Resim

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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