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Şafak vaktinde Mescid-i Aksa'ya baskın! İbadet edenleri çıkartıp kapıları mühürlediler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şafak vaktinde Mescid-i Aksa&#039;ya baskın! İbadet edenleri çıkartıp kapıları mühürlediler
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail gece yarısı İran topraklarına saldırı başlattı. Bugün sabah namazının ardından İsrail güçlerinin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanları dışarı çıkardığı ve kapıları mühürlediği bildirildi. 

İsrail ile İran arasındaki savaş hız kesmeden sürüyor. Bölgeden alınan son bilgilere göre, İsrail ordusu, İran’ın hava savunma altyapısına yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini duyurdu. İran ise Cemkeran Camii üzerinde intikam sembolü olan kırmızı bayrağı göndere çekti.

Şafak vaktinde Mescid-i Aksa'ya baskın! İbadet edenleri çıkartıp kapıları mühürlediler - 1. Resim

İBADET EDENLER ÇIKARTILDI, KAPILAR MÜHÜRLENDİ

Wafa’nın haberine göre, İsrail polisi, sabah namazından sonra Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek ibadet edenleri dışarı çıkardı. Mescid-i Aksa kısa süre içinde boşaltılırken kapılarının da mühürlendiği kaydedildi. 

Şafak vaktinde Mescid-i Aksa'ya baskın! İbadet edenleri çıkartıp kapıları mühürlediler - 2. Resim

Haberde, bu olayın İsrail'in İran'a yönelik büyük çaplı bir saldırı başlatmasından sadece birkaç saat sonra gerçekleştiği ifadeleri yer aldı.
Yerel kaynaklar ayrıca İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki onlarca askeri kontrol noktası ve kapıyı mühürleyerek , kasaba, köy ve şehirler arasındaki birçok tali yolu toprak yığınlarıyla kapattığını bildirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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