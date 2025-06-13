Dünya İsrail-İran savaşını konuşuyor! ''Tüm tarafları itidal etmeye çağırıyoruz''

İsrail ordusu İran topraklarına gece yarısı hava saldırısı başlattı. Başkent Tahran’da gece boyu peş peşe patlamalar meydana gelirken İsrail olağanüstü durum ilan etti. Birçok ülke hava sahalarını kapattı. Dünyanın dört bir yanından ise savaşa ilişkin tepki geldi.

İsrail’in gece yarısı İran topraklarına başlattığı saldırı hız kesmeden sürüyor. İsrail ordu sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, saldırılar sırasında 200 İsrail uçağının 330 mühimmat attığını söyledi. Sözcü, buna karşılık İran'ın sonson saatlerde İsrail'e doğru 100'den fazla İHA fırlattığını ve müdahale çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Tüm dünyadan savaşa ilişkin açıklamalar ise şöyle:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı ''İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur. Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir.

ABD DEVLET BAŞKANI TRUMP: KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL

"Gece boyunca saldırı haberleri görmekten endişe duyduğunu" söyleyen Trump, "Daha fazla tırmanmanın bölgedeki barış ve istikrar için ciddi bir tehdit olduğunu ve kimsenin çıkarına olmadığını" söyledi.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İRAN'IN EGEMENLİĞİNİN İHLAL EDİLMESİNE KARŞIYIZ

Çin Dışişleri Bakanlığı ''İran'ın egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine, durumun tırmandırılmasına ve Orta Doğu'daki çatışmaların genişletilmesine karşıyız.''

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜM TARAFLARI İTİDAL ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in İran'a gece boyunca düzenlediği saldırıları "tehlikeli bir an" olarak nitelendirerek, tüm tarafları itidal göstermeye çağırdı. Lammy, X'te yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da istikrar, küresel güvenlik açısından hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI KEIR STARMER: KİMSEYE FAYDASI YOK

Lammy'nin sözlerini tekrarlayan Başbakan Keir Starmer da itidal çağrısında bulundu. X’te yaptığı paylaşımda, "Tırmanmanın bölgede kimseye faydası yok "Orta Doğu'da istikrar öncelik olmalı ve gerilimi azaltmak için ortaklarla görüşüyoruz. Şimdi, kısıtlama, sakinlik ve diplomasiye dönüş zamanı." ifadelerinde bulundu.

NATO GENEL SEKRETERİ: GERGİNLİĞİN AZALTILMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

NATO Genel Sekreteri Rutte, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından gerginliğin azaltılmasının 'hayati önemde' olduğunu söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN: KARDEŞ İRAN’A YÖNELİK SALDIRIYI KINIYORUZ

Suudi Arabistan, İsrail'in İran topraklarına ve nükleer tesislerine yönelik son saldırısını kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, X. Suudi Arabistan'a yönelik yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, kardeş İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik İsrail'in menfur saldırılarını güçlü bir şekilde kınadığını ve kınadığını ifade ediyor." dedi. Bakanlık, İsrail'in İran'a yönelik vahşi saldırısının "İran'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve uluslararası hukuk ve normların açık bir ihlalini oluşturduğunu" söyledi.

KATAR: İRAN’A YÖNELİK SALDIRILAR DİPLOMATİK ÇABALARI ENGELLİYOR

Katar, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının diplomatik çabaları 'engellediğini' söyledi.

BAE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: RİSKLERİ AZALTMAK İÇİN AZAMİ ÖZDENETİM KULLANILMASI GEREKİYOR

BAE Dışişleri Bakanlığı, "riskleri azaltmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için azami özdenetim ve sağduyu kullanılması" gerektiğini vurguladı.

LÜBNAN BAŞBAKANI: SALDIRI SADECE BÖLGEYİ DEĞİL, DÜNYA BARIŞINI DA TEHDİT EDİYOR

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ''Uluslararası hukuku ve İran'ın egemenliğini açıkça ihlal eden, İsrail'in İran'a yönelik tehlikeli saldırısını şiddetle kınıyoruz'' ifadelerinde bulundu.

Selam, ''İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığının sonuçları sadece bölgenin istikrarını değil, aynı zamanda dünya barışını da tehdit ediyor.'' şeklinde konuştu.

HAMAS: İRAN, FİLİSTİN’E VE DİRENİŞİNE VERDİĞİ DESTEĞİN BEDELİNİ ÖDÜYOR

Hamas, Cuma günü İsrail'in İran'ın askeri ve nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kınayarak, bunların "bölgeyi istikrarsızlaştırabileceği" uyarısında bulundu. "Bu saldırganlık, bölgeyi istikrarsızlaştırmakla tehdit eden tehlikeli bir tırmanış oluşturuyor," dedi. Hamas, "Bugün İran, Filistin'e ve direnişine verdiği kararlı desteğin bedelini ödüyor," diye ekledi.