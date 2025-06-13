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İsrail'in öldürdüğü Feridun Abbasi'nin "Suikasttan korkmuyor musunuz?" sorusuna verdiği cevap yeniden gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terör devleti İsrail'in İran'a yönelik saldırısında hayatını kaybeden bilim adamı Feridun Abbasi'nin son röportajı yeniden gündem oldu. Abbasi'nin 'Suikasttan korkmuyor musunuz?' sorusuna verdiği cevap tüyleri diken diken etti.

Katil İsrail, Ortadoğu'yu kana bulamaya devam ediyor. Terör devletinin hedefi  İran oldu. Stratejik noktaları hedef alan İsrail, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililerle 6 bilim adamını öldürdü.

Öldürülen bilim adamlarından biri de İran Atom Enerjisi Örgütü'nün (AEOI) eski başkanı Feridun Abbasi oldu. 

BBC'nin haberine göre Abbasi, 2010 yılında Tahran'da bir sokakta uğradığı suikast girişiminden ağır yaralı olarak kurtulmuştu.

"SUİKASTA UĞRAYACAKSIN DEDİLER, TEŞEKKÜR ETTİM"

Öte yandan Feridun Abbasi'yle yapılan son röportaj sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Spikerin "Suikasttan korkmuyor musunuz?" sorusuna cevap veren Abbasi şunları söylemişti:

"Biz normal yaşıyoruz. Daha önce korkuyor muyduk? Şimdi korkuyor muyuz? Daha önce konuşup adımı bir listeye yazdırdılar ve suikaste uğrayacaksın dediler. Onlara teşekkür ederim, ne yapmalıyım dedim.

Sonuç olarak, yapmam gerekeni yaptım ve yaşlandık. En önemlisi, gençler bizim eskiden yaptığımız işi yapıyorlar do. Artık sadece yaşamak ve şakalaşmak için buradayız"

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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