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Haberler > Dünya > İran ve İsrail orduları ne kadar güçlü? İşte 2025 askeri güç karşılaştırması

İran ve İsrail orduları ne kadar güçlü? İşte 2025 askeri güç karşılaştırması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İran ve İsrail orduları ne kadar güçlü? İşte 2025 askeri güç karşılaştırması
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, İran'da stratejik noktaları hedef alıp üst düzey isimleri öldürdü. Orta Doğu'da yeni savaşın ayak sesleri gelirken tarafların askeri güçleri merak konusu oldu. İşte iki ülkenin askeri güç karşılaştırması..

Terör devleti İsrail, dün gece İran'ı vurdu. Katil devletin Başbakanı Netanyahu, saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "İsrail tarihinde dönüm noktası olan bir andayız. İsrail birkaç dakika önce Yükselen Aslan Operasyonunu başlattı. İran'ın İsrail'in varoluşuna yönelik tehdidini geri çevirme amaçlı hedefli bir askeri operasyon. Bu operasyon tehdidin ortadan kaldırılması ne kadar sürecekse, o kadar devam edecek" ifadelerini kullandı. 

İran ve İsrail orduları ne kadar güçlü? İşte 2025 askeri güç karşılaştırması - 1. Resim

Saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yanı sıra önemli bilim insanlarının öldüğü duyuruldu. 

İran ve İsrail orduları ne kadar güçlü? İşte 2025 askeri güç karşılaştırması - 2. Resim

Yeni savaşın ayak sesleri iki ülkenin ordularına gözleri çevirdi.

İşte 89 milyon nüfusa sahip İran ile 10 milyon nüfuslu İsrail'in askeri güçleri:

A Haber'deki habere göre, İran'ın asker sayısı 610 bin, İsrail'inki ise 170 bin.

İran ve İsrail orduları ne kadar güçlü? İşte 2025 askeri güç karşılaştırması - 3. Resim

YEDEK PERSONEL

İsrail: 465.000

İran: 350.000

İsrail ve İran birbirlerine 2.100 kilometre uzakta.

İran ve İsrail orduları ne kadar güçlü? İşte 2025 askeri güç karşılaştırması - 4. Resim

IISS'e göre İran'ın savunma bütçesi 2022 ve 2023 yıllarında yaklaşık 7,4 milyar dolardı.

İsrail'in bütçesi ise bunun iki katından fazla, yaklaşık 19 milyar dolar.

İran ve İsrail orduları ne kadar güçlü? İşte 2025 askeri güç karşılaştırması - 5. Resim

HAVA GÜCÜ

Toplam uçak

İSRAİL: 611

İRAN: 551

 

İran ve İsrail orduları ne kadar güçlü? İşte 2025 askeri güç karşılaştırması - 6. Resim

SAVAŞ UÇAĞI

İSRAİL: 240

İRAN: 188

 

İran ve İsrail orduları ne kadar güçlü? İşte 2025 askeri güç karşılaştırması - 7. Resim

SALDIRI UÇAĞI

 

İSRAİL: 38

İRAN: 21

 

İran ve İsrail orduları ne kadar güçlü? İşte 2025 askeri güç karşılaştırması - 8. Resim

NAKLİYE UÇAĞI

 

İSRAİL: 13

İRAN: 87

 

İran ve İsrail orduları ne kadar güçlü? İşte 2025 askeri güç karşılaştırması - 9. Resim

EĞİTİM UÇAĞI

İSRAİL: 159

İRAN: 103

 

İran ve İsrail orduları ne kadar güçlü? İşte 2025 askeri güç karşılaştırması - 10. Resim

ÖZEL GÖREV UÇAĞI

İSRAİL: 19

İRAN: 10

TANKER UÇAĞI

İSRAİL: 14

İRAN: 6

HELİKOPTER

İSRAİL: 147

İRAN: 128

SALDIRI HELİKOPTERİ

İSRAİL: 48

İRAN: 13

İran ve İsrail orduları ne kadar güçlü? İşte 2025 askeri güç karşılaştırması - 11. Resim

KARA GÜCÜ

TANK

İSRAİL: 1300

İRAN: 1713

ZIRHLI ARAÇLAR

İSRAİL: 35.985

İRAN: 65.825

MOTORLU TOPÇU

İSRAİL: 352

İRAN: 392

ÇEKİLİ TOPÇU

İSRAİL: 171

İRAN: 2070

 

MOBİL TOPÇU SİSTEMİ

İSRAİL: 183

İRAN: 1517

DENİZ GÜCÜ

FİLO GÜCÜ

İSRAİL: 62

İRAN: 107

DENİZALTI:

İSRAİL: 5

İRAN: 25

KORVET

İSRAİL: 7

İRAN: 3

DEVRİYE GEMİSİ

İSRAİL: 46

İRAN: 21

 

MAYIN GEMİSİ:

İSRAİL: 0

İRAN: 1

LOJİSTİK

HAVAALANLARI

İSRAİL: 37

İRAN: 173

TİCARET DONANMASI

İSRAİL: 41

İRAN: 965

LİMAN VE TERMİNALLER

İSRAİL: 5

İRAN: 18

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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