İran ve İsrail orduları ne kadar güçlü? İşte 2025 askeri güç karşılaştırması
İsrail, İran'da stratejik noktaları hedef alıp üst düzey isimleri öldürdü. Orta Doğu'da yeni savaşın ayak sesleri gelirken tarafların askeri güçleri merak konusu oldu. İşte iki ülkenin askeri güç karşılaştırması..
Terör devleti İsrail, dün gece İran'ı vurdu. Katil devletin Başbakanı Netanyahu, saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "İsrail tarihinde dönüm noktası olan bir andayız. İsrail birkaç dakika önce Yükselen Aslan Operasyonunu başlattı. İran'ın İsrail'in varoluşuna yönelik tehdidini geri çevirme amaçlı hedefli bir askeri operasyon. Bu operasyon tehdidin ortadan kaldırılması ne kadar sürecekse, o kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.
Saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yanı sıra önemli bilim insanlarının öldüğü duyuruldu.
Yeni savaşın ayak sesleri iki ülkenin ordularına gözleri çevirdi.
İşte 89 milyon nüfusa sahip İran ile 10 milyon nüfuslu İsrail'in askeri güçleri:
A Haber'deki habere göre, İran'ın asker sayısı 610 bin, İsrail'inki ise 170 bin.
YEDEK PERSONEL
İsrail: 465.000
İran: 350.000
İsrail ve İran birbirlerine 2.100 kilometre uzakta.
IISS'e göre İran'ın savunma bütçesi 2022 ve 2023 yıllarında yaklaşık 7,4 milyar dolardı.
İsrail'in bütçesi ise bunun iki katından fazla, yaklaşık 19 milyar dolar.
HAVA GÜCÜ
Toplam uçak
İSRAİL: 611
İRAN: 551
SAVAŞ UÇAĞI
İSRAİL: 240
İRAN: 188
SALDIRI UÇAĞI
İSRAİL: 38
İRAN: 21
NAKLİYE UÇAĞI
İSRAİL: 13
İRAN: 87
EĞİTİM UÇAĞI
İSRAİL: 159
İRAN: 103
ÖZEL GÖREV UÇAĞI
İSRAİL: 19
İRAN: 10
TANKER UÇAĞI
İSRAİL: 14
İRAN: 6
HELİKOPTER
İSRAİL: 147
İRAN: 128
SALDIRI HELİKOPTERİ
İSRAİL: 48
İRAN: 13
KARA GÜCÜ
TANK
İSRAİL: 1300
İRAN: 1713
ZIRHLI ARAÇLAR
İSRAİL: 35.985
İRAN: 65.825
MOTORLU TOPÇU
İSRAİL: 352
İRAN: 392
ÇEKİLİ TOPÇU
İSRAİL: 171
İRAN: 2070
MOBİL TOPÇU SİSTEMİ
İSRAİL: 183
İRAN: 1517
DENİZ GÜCÜ
FİLO GÜCÜ
İSRAİL: 62
İRAN: 107
DENİZALTI:
İSRAİL: 5
İRAN: 25
KORVET
İSRAİL: 7
İRAN: 3
DEVRİYE GEMİSİ
İSRAİL: 46
İRAN: 21
MAYIN GEMİSİ:
İSRAİL: 0
İRAN: 1
LOJİSTİK
HAVAALANLARI
İSRAİL: 37
İRAN: 173
TİCARET DONANMASI
İSRAİL: 41
İRAN: 965
LİMAN VE TERMİNALLER
İSRAİL: 5
İRAN: 18