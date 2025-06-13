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Trump, İran'a 'nükleer masa'yı işaret etti! Misilleme için tehdit gibi uyarı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada "İran’ın nükleer sahibi olmasına izin veremeyiz. Müzakere masasına geri dönmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın misilleme yapması halinde İsrail'i savunacaklarını vurguladı.

İsrail ordusu, "İran'ın nükleer programını hedef alan" kombine bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ni de vurduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.

Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki nükleer bilim insanlarını hedef aldığını belirtti.

Saldırıda nükleer bilimci Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Trump, İran'a 'nükleer masa'yı işaret etti! Misilleme için tehdit gibi uyarı - 1. Resim

TRUMP'TAN NET 'NÜKLEER TEHDİT' AÇIKLAMASI

 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin "İran’ın nükleer sahibi olmasına izin veremeyiz. Müzakere masasına geri dönmeyi umuyorum" açıklamasında bulundu.

Trump, İran'ın misilleme yapması halinde İsrail'i savunacaklarını dile getirdi. 

Trump, İran'a 'nükleer masa'yı işaret etti! Misilleme için tehdit gibi uyarı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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