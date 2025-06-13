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İran'ın Natanz Nükleer Tesisi vuruldu! Bölgede radyasyon alarmı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in saldırı düzenlediği İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nin tamamen imha edildiği belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, endişe verici durumu yakından takip ettiklerini ve bölgedeki yetkililer ile 'radyasyon seviyesi' konusunda temasta olduklarını ifade etti.

İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ni de vurduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.

İran'ın Natanz Nükleer Tesisi vuruldu! Bölgede radyasyon alarmı - 1. Resim

Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

UAEA'DAN "RADYASYONU TAKİPTEYİZ" MESAJI

 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, endişe verici durumu yakından takip ettiklerini ve bölgedeki yetkililer ile 'radyasyon seviyesi' konusunda temasta olduklarını belirtti. 

İran'ın Natanz Nükleer Tesisi vuruldu! Bölgede radyasyon alarmı - 2. Resim

Grossi, UAEA'nın İsrail tarafından vurulan hedefler arasında Natanz tesisinin de bulunduğunu doğruladığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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