İran'ın Natanz Nükleer Tesisi vuruldu! Bölgede radyasyon alarmı

Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Haziran 2025 06:47 - Güncelleme: 13 Haziran 2025 07:02 - Güncelleme:

İsrail'in saldırı düzenlediği İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nin tamamen imha edildiği belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, endişe verici durumu yakından takip ettiklerini ve bölgedeki yetkililer ile 'radyasyon seviyesi' konusunda temasta olduklarını ifade etti.

İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ni de vurduğunu duyurdu. İran devlet televizyonunun haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi. Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. İlgili Haber İran'ın nükleer çalışmalarının başındaydılar! Nükleer bilimciler Tehrançi ile Abbasi öldürüldü UAEA'DAN "RADYASYONU TAKİPTEYİZ" MESAJI Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, endişe verici durumu yakından takip ettiklerini ve bölgedeki yetkililer ile 'radyasyon seviyesi' konusunda temasta olduklarını belirtti. Grossi, UAEA'nın İsrail tarafından vurulan hedefler arasında Natanz tesisinin de bulunduğunu doğruladığını söyledi. İlgili Haber CANLI | İsrail, İran'a hava saldırısı başlattı! Tahran'da peş peşe patlamalar

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru