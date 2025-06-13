İran da saldırıya geçti, misilleme gecikmedi! 100'den fazla İHA havalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Haziran 2025 08:53 - Güncelleme: 13 Haziran 2025 09:13 - Güncelleme:

İsrail, gece yarısı İran'ın farklı kentlerine saldırılar düzenledi, nükleer tesisler ve askeri noktaların hedef aldığı bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanlar ve bilim adamları hayatını kaybetti. İran'dan misilleme ise 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) ile geldi. Netanyahu'dan da 'sığınaklara inin' çağrısı geldi.

İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini açıkladı. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç saat içerisinde İHA'ların İsrail'e doğru hareket etmeye başladığını belirtti. Adraee, İran tarafından havalandırılan İHA'ların İsrail'e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçtiklerini kaydetti. İlgili Haber İran, İsrail saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu: İzni olmadan gerçekleşemez DEVRİM MUHAFIZLARI: KAMİKAZE GÖNDERDİK İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İran'dan İsrail’e kamikaze İHA'ların gönderildiğini duyurdu. İlgili Haber İsrail İran'a saldırdı, AK Parti'den sert tepki geldi! "Barbarcadır, hiçbir gerekçesi olamaz..." SALDIRILARDA 200'DEN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI KULLANILDI İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda ise İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldürüldüğü teyit edilirken İran genelinde gerçekleştirilen saldırılarda 200'den fazla savaş uçağının kullanıldığı aktarıldı. İlgili Haber Netanyahu 'Bedava savaş yok' deyip İsraillileri uyardı: Alıştığınızdan daha uzun süre... NETANYAHU'DAN SIĞINAK UYARISI! Öte yandan İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu, "Bedava savaş yoktur" derken İsrailliler'e şöyle seslendi: "Sığınaklarda uzun süre, şimdiye kadar alıştığımızdan çok daha uzun süre kalmanız gerekebilir."

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş