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Haberler > Dünya > İran da saldırıya geçti, misilleme gecikmedi! 100'den fazla İHA havalandı

İran da saldırıya geçti, misilleme gecikmedi! 100'den fazla İHA havalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İran da saldırıya geçti, misilleme gecikmedi! 100&#039;den fazla İHA havalandı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail, gece yarısı İran'ın farklı kentlerine saldırılar düzenledi, nükleer tesisler ve askeri noktaların hedef aldığı bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanlar ve bilim adamları hayatını kaybetti. İran'dan misilleme ise 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) ile geldi. Netanyahu'dan da 'sığınaklara inin' çağrısı geldi.

İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini açıkladı. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç saat içerisinde İHA'ların İsrail'e doğru hareket etmeye başladığını belirtti. Adraee, İran tarafından havalandırılan İHA'ların İsrail'e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçtiklerini kaydetti. 

DEVRİM MUHAFIZLARI: KAMİKAZE GÖNDERDİK

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İran'dan İsrail’e kamikaze İHA'ların gönderildiğini duyurdu.

İran da saldırıya geçti, misilleme gecikmedi! 100'den fazla İHA havalandı - 1. Resim

SALDIRILARDA 200'DEN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI KULLANILDI

İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda ise İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldürüldüğü teyit edilirken İran genelinde gerçekleştirilen saldırılarda 200'den fazla savaş uçağının kullanıldığı aktarıldı.

İran da saldırıya geçti, misilleme gecikmedi! 100'den fazla İHA havalandı - 2. Resim

NETANYAHU'DAN SIĞINAK UYARISI!

Öte yandan İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu, "Bedava savaş yoktur" derken İsrailliler'e şöyle seslendi:

"Sığınaklarda uzun süre, şimdiye kadar alıştığımızdan çok daha uzun süre kalmanız gerekebilir."

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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