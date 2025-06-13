Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Netanyahu 'Bedava savaş yok' deyip İsraillileri uyardı: Alıştığınızdan daha uzun süre...

Netanyahu 'Bedava savaş yok' deyip İsraillileri uyardı: Alıştığınızdan daha uzun süre...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Netanyahu &#039;Bedava savaş yok&#039; deyip İsraillileri uyardı: Alıştığınızdan daha uzun süre...
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, İran'a yaptıkları saldırı sonrası İsraillileri uyardı. "Bedava savaş yoktur" diyen Netanyahu, İran'a karşı "başarılı bir açılış saldırısı" yaptıklarını İsraillilerin sığınaklarda alıştıklarından daha uzun süre kalmaları gerekebileceğini söyledi.

Katil İsrail'in hedefi İran oldu. İran'ın nükleer tesisleri, balistik füze tesisleri ve askeri karargahları vuruldu. Terör devleti, bunun Tahran'ın nükleer silah edinmesini önleme amaçlı bir operasyonun ilk parçası olduğunu iddia etti. 

İran devlet medyası saldırıda Genelkurmay Başkanı Muhammed Baghei ve Devrim Muhafızları'nın en rütbeli Komutanı Hüseyin Salami'nin öldüğünü duyurdu.

Saldırılar sonrası Netanyahu, sosyal medya platformundan açıklama yaptı. İsrail Başbakanı İran'a karşı "başarılı bir açılış saldırısı" yaptıklarını iddia etti.

"BEDAVA SAVAŞ YOK"

İran'ın üst düzey komutanlarını, nükleer tesislerini ve bilim adamlarını vurduklarını kaydeden Netanyahu, "Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, bedava savaş yoktur" ifadesini kullandı.

"GIDA STOKU YAPIN"

Netanyahu, İsraillilerin sığınaklarda şimdiye kadar alıştıklarından daha uzun süre kalmaları ve gıda stoku yapmaları gerekebileceğini belirtti.

İsrail, farklı kentlerdeki İran hedeflerine saldırılar düzenlemiş, nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı öne sürülen bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanların ve bilim adamlarının hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Altın fiyatları yükselişte! 13 Haziran gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail, İran'a saldırılarını büyüttü! Yeni hedef Kirmanşah oldu - Dünyaİsrail, İran'a saldırılarını büyüttü! Yeni hedef Kirmanşahİran Devrim Muhafızları'ndan Hüseyin Selami açıklaması! İntikam mesajı verildi - Dünyaİran Devrim Muhafızları'ndan Hüseyin Selami açıklaması!Trump, İran'a 'nükleer masa'yı işaret etti! Misilleme için tehdit gibi uyarı - DünyaTrump, İran'a 'nükleer masa'yı işaret etti!İran'ın Natanz Nükleer Tesisi vuruldu! Bölgede radyasyon alarmı - Dünyaİran'ın Natanz Nükleer Tesisi vuruldu!Hamaney'den açıklama geldi hepsi doğrulandı! 'Cezası ağır olacak' mesajı verildi - DünyaHamaney'den açıklama geldi hepsi doğrulandı!İran'ın nükleer çalışmalarının başındaydılar! Nükleer bilimciler Tehrançi ile Abbasi öldürüldü - Dünyaİran'ın nükleer çalışmalarının başındaydılar
Sonraki Haber Yükleniyor...