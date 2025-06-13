Netanyahu 'Bedava savaş yok' deyip İsraillileri uyardı: Alıştığınızdan daha uzun süre...

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, İran'a yaptıkları saldırı sonrası İsraillileri uyardı. "Bedava savaş yoktur" diyen Netanyahu, İran'a karşı "başarılı bir açılış saldırısı" yaptıklarını İsraillilerin sığınaklarda alıştıklarından daha uzun süre kalmaları gerekebileceğini söyledi.

Katil İsrail'in hedefi İran oldu. İran'ın nükleer tesisleri, balistik füze tesisleri ve askeri karargahları vuruldu. Terör devleti, bunun Tahran'ın nükleer silah edinmesini önleme amaçlı bir operasyonun ilk parçası olduğunu iddia etti.

İran devlet medyası saldırıda Genelkurmay Başkanı Muhammed Baghei ve Devrim Muhafızları'nın en rütbeli Komutanı Hüseyin Salami'nin öldüğünü duyurdu.

Saldırılar sonrası Netanyahu, sosyal medya platformundan açıklama yaptı. İsrail Başbakanı İran'a karşı "başarılı bir açılış saldırısı" yaptıklarını iddia etti.

"BEDAVA SAVAŞ YOK"

İran'ın üst düzey komutanlarını, nükleer tesislerini ve bilim adamlarını vurduklarını kaydeden Netanyahu, "Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, bedava savaş yoktur" ifadesini kullandı.

"GIDA STOKU YAPIN"

Netanyahu, İsraillilerin sığınaklarda şimdiye kadar alıştıklarından daha uzun süre kalmaları ve gıda stoku yapmaları gerekebileceğini belirtti.

İsrail, farklı kentlerdeki İran hedeflerine saldırılar düzenlemiş, nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı öne sürülen bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanların ve bilim adamlarının hayatını kaybettiği kaydedilmişti.