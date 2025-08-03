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AK Parti'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına lanet

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AK Parti&#039;den İsrail&#039;in Mescid-i Aksa baskınına lanet
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli bakanların, işgalci Yahudiler ile Mescid'i Aksa'ya yaptığı baskını lanetledi. Çelik, "Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir" dedi.

Müslümanların ilk kıblesi, Mescid-i Aksa, İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir ve işgalci Yahudiler tarafından baskına uğradı. İsrail'in saldırısına Türkiye'den tepkiler yağıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın ardından AK Parti'den de açıklama geldi.

Mescid-i Aksa'ya baskını lanetleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. 

Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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