AK Parti'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına lanet

Müslümanların ilk kıblesi, Mescid-i Aksa, İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir ve işgalci Yahudiler tarafından baskına uğradı. İsrail'in saldırısına Türkiye'den tepkiler yağıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın ardından AK Parti'den de açıklama geldi.

Mescid-i Aksa'ya baskını lanetleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz.

Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir."