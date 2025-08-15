Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ben-Gvir yine hapishane hücresini bastı! Filistinli lider Bergusi'yi tehdit etti

Ben-Gvir yine hapishane hücresini bastı! Filistinli lider Bergusi’yi tehdit etti

Filistinlilere karşı olan ırkçı söylemleri ve soykırımı destekleyen açıklamaları ile tanınan İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce yaptığı gibi yine Filistinlilerin tutulduğu hapishane hücresini bastı. Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi’nin tutulduğu hücreye baskın düzenleyen Ben-Gvir, katliam açıklamasında bulundu. Baskına ait görüntüler İsrail basını tarafından yayınlandı.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi’yi tutulduğu hücreye baskın düzenleyerek tehdit etti.

İsrail’de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, İsrail’in güneyindeki Ramon Hapishanesi’nde tutulan Ulusal Kurtuluş Hareketi "Fetih" Merkez Komitesi üyesi Bergusi’nin hücresine baskın düzenledi.

Ben-Gvir yine hapishane hücresini bastı! Filistinli lider Bergusi’yi tehdit etti - 1. Resim

KATLİAM MESAJI VERDİ

Bergusi’yi tehdit eden Ben-Gvir, "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir yine hapishane hücresini bastı! Filistinli lider Bergusi’yi tehdit etti - 2. Resim

BASKININ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

İsrailli Kanal 7, Ben-Gvir’in Bergusi’nin hücresine düzenlediği provokatif baskının görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, Bergusi'nin sağlık durumunun kötü olduğu görüldü.

MERVAN BERGUSİ KİMDİR?

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi, 1987'de yaşanan ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki ikinci İntifada da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail, Fetih Hareketi Merkez Konseyi üyesi Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.

