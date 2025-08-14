Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İngiltere'de milletvekilleri hep bir ağızdan çağrı yaptı! "İsrailli Büyükelçi derhal sınır dışı edilsin"

İngiltere'de milletvekilleri hep bir ağızdan çağrı yaptı! "İsrailli Büyükelçi derhal sınır dışı edilsin"

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere'de farklı partilerden milletvekilleri, Başbakan Keir Starmer'a gönderdikleri mektupta, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'nin derhal sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

İngiltere'de, aralarında Bağımsız İttifak, Yeşiller Partisi ve İskoçya Ulusal Partisi (SNP) milletvekillerinin yanı sıra İşçi Partisi Milletvekili Abtisam Mohamed'in imzasının bulunduğu ve Başbakan Keir Starmer'a hitaben yazılan mektupta, hükümetin, işgalci İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım karşısında acilen harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

Mektupta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye tam askeri işgal başlatma yönündeki açıklamasının, bölgenin neredeyse tamamen yok edilmesine, sivillerin sistematik aç bırakılmasına ve on binlerce kişinin ölümüne yol açan kampanyanın son halkası olduğu kaydedildi.

1 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

İsrail'in uyguladığı ablukanın hastaneleri, okulları, yardım konvoylarını ve temel altyapıyı hedef aldığına işaret edilen açıklamada, bunun sonucunda 1 milyondan fazla çocuğun akut yetersiz beslenme ve tıbbi çöküşle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Mektupta, İngiltere'nin Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülke olarak, soykırımı nerede olursa olsun önleme yönünde açık ve bağlayıcı yasal yükümlülüğü bulunduğu hatırlatıldı. Ayrıca, bu yükümlülüğün, sadece kınama değil, zulmü durdurmak ve failleri hesap vermeye zorlamak için aktif ve acil adımlar atmayı gerektirdiği ifade edildi.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ SINIR DIŞI EDİLSİN

Mektupta, hükümete, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'in, uluslararası hukukun çiğnenmesi ve kitlesel zulmün sürdürülmesine karşı İngiltere'nin hoşgörü göstermeyeceğini göstermek amacıyla sınır dışı edilmesi çağrısı yapıldı.

