Sağlık Bakanlığı il dışı tayin başvurularının son gününde gözler bir kez daha kura takvimine çevrildi. Takvime göre, Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuruları 6 Ocak saat 18.00'e kadar devam edecek. Peki, Sağlık Bakanlığı il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı il dışı atama başvurularının son günü olarak 6 Ocak 2026 tarihi ilan edildi. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştirecekler. Peki, Sağlık Bakanlığı il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA DUYURUSU Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2026 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 30.01.2026 tarihi Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecek.

HİZMET PUANLARI ESAS ALINARAK YAPILACAK Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.01.2026 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacak.

İPTAL BAŞVURU TARİHLERİ Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 07.01.2026– 28.01.2026 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar EKİP üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyecekler.

