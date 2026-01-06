Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen yıl %14,56 primle 11.261 puandan kapanış yaptı. Ancak endeksteki bu prim %30,89 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun altında kaldı ve BİST 100’de reel düşüşle 2025’i tamamladı. Buna karşılık BİST 100 kapsamındaki şirketlerden 31’i geçen yıl enflasyonun üzerinde getiri sundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de enflasyonun 2025 yılında %30,89 olarak açıklanmasının ardından, borsada geçen yıl reel getiriler de belli oldu. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen yıl %14,56 primle 11.261 puandan kapanış yaptı. Endeksteki bu prim yıllık enflasyonun altında gerçekleşti ve BİST 100’de reel düşüş 2025’te %-12,48 oldu.

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında ise 31 hisse geçen yıl enflasyonun üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısına reel getiri sundu.

ENFLASYONU YENEN HİSSELER Geçen yıl BİST 100’de enflasyondan daha fazla yükselen hisseler, 2025 kapanış fiyatları ve primleri şöyle gerçekleşti:

-KLRHO: 306,25 TL (%829,72) -MAGEN: 38,12 TL (%395,06) -KTLEV: 21,44 TL (%376,86) -PASEU: 135,50 TL (%358,39) -RALYH: 228,70 TL (%310,47) -ASELS: 231,70 TL (%219,99) -KUYAS: 53,50 TL (%158,45) -EFOR: 24,20 TL (%148,27) -ENERY: 9,59 TL (%132,12) -HALKB: 36,78 TL (%127,04) -IZENR: 9,39 TL (%97,68) -GRTHO: 287,50 TL (%92,31) -AKSEN: 72,50 TL (%84,95) -TRALT: 40,98 TL (%81,49) -ECILC: 81,80 TL (%78,12) -TRENJ: 93,05 TL (%77,58) -DAPGM: 11,86 TL (%72,38) -ENKAI: 78,85 TL (%70,36) -GENIL: 199,00 TL (%66,24) -SKBNK: 7,78 TL (%65,67) -GRSEL: 320,00 TL (%64,23) -ENJSA: 90,35 TL (%60,87) -EKGYO: 20,44 TL (%54,13) -CWENE: 28,04 TL (%43,70) -TUPRS: 184,40 TL (%42,97) -TABGD: 209,10 TL (%42,43) -TRMET: 104,40 TL (%40,61) -BSOKE: 16,30 TL (%36,52) -TTKOM: 57,50 TL (%32,24) -TURSG: 11,81 TL (%31,57) -VAKBN: 30,68 TL (%31,56) (Not: Listede 31 Aralık 2024 – 31 Aralık 2025 arası kapanış fiyatları dikkate alınmıştır. Söz konusu 12 aylık dönemin altında bir sürede işlem gören yeni hisseler, listede yer almamaktadır.)

BİST 30 ENDEKSİNDE 6 ŞİRKET Geçen yıl getiride enflasyonu geride bırakan şirketler listesine bakıldığında, BİST 30 endeksine dahil 6 şirket öne çıkıyor. Bu kapsamda Aselsan yüzde 220’ye yaklaşan primle en fazla yükselen hisse olurken, onu Türk Altın İşletmeleri, Enka İnşaat, Emlak Konut GYO, TÜPRAŞ ve Türk Telekom takip ediyor.

6 Şubat 2025 tarihinde borsada işlem görmeye başlayan ve BİST 30 kapsamında yer alan Destek Finans Faktöring hisseleri ise yüzde 1.081 oranında yükselişle 2025 yılını tamamlamıştı.

Önemli Uyarı: Bu içerikte, Borsa İstanbul’da gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kesinlikle herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

