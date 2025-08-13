Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > İsrail'de Gazze protestosu! "Ölüm ve açlık"

İsrail'de Gazze protestosu! "Ölüm ve açlık"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;de Gazze protestosu! &quot;Ölüm ve açlık&quot;
İsrail, Gazze, Protesto, Saldırı, Netanyahu, Gazze Şeridi, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusundan emekli ve yedek pilotlar, Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırıların sona erdirilmesi talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde protesto düzenledi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrailli 200 emekli ve yedek askeri pilot, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yanaşmayan Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete, saldırıları derhal sona erdirmesi çağrısı yaptı.

Eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, protesto sırasında yaptığı konuşmada, “Yeter! Bu gereksiz ve çılgınca olan savaşı durdurun.” dedi.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e seslenen Halutz, "Mesihçilerin bizi karanlığa sürüklemesine izin vermeyin. İmkansız bir hedefe ulaşmak için atılacak her adım, esirlerin ölümüne yol açabilir." ifadelerini kullandı.

İsrail basını, İşgal kararının şimdilik Gazze kentiyle sınırlandırılmasında Genelkurmay Başkanı Zamir’in tutumunun etkili olduğunu aktarıyor.

"GAZZE İNSANİ YARDIM VAKFI: ÖLÜM VE AÇLIK"

Öte yandan, yine Tel Aviv’de, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım kuruluşu Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) yetkililerinin konakladığı otelin önünde İsrail’in Gazze’yi kıtlığa sürüklemesi protesto edildi.

Onlarca protestocu, GHF CEO'su John Acree, sözcüsü Chapin Fay ve üst düzey yetkililerinin kaldığı otelin önünde toplandı.

"GHF = ölüm ve açlık" ve "Soykırım Açlık Vakfı" yazılı pankartları açan protestocular, GHF'nin Filistinlileri "imha mekanizmasının bir parçası" olduğunu vurguladı.

Protestocu Ilan Volkov, "İnsani yardım kisvesi altında her gün daha fazla Filistinli açlıktan ölüyor veya hayatta kalmaya çalışırken vuruluyor. Gazze açlıktan kırılırken, onların rahatça saklanmalarına izin vermeyi reddediyoruz.” dedi.

İsrail'de Gazze protestosu!

Basın açıklaması yapan göstericiler, GHF'nin "açlık çeken milyonlarca Filistinliyi, binlercesinin yiyecek bulmaya çalışırken vurularak hayatını kaybettiği militarize edilmiş ölüm bölgelerine saatlerce yürümeye zorladığını" söyledi.

Göstericiler, “Abluka sona erene, Gazze'ye ücretsiz gıda akışı sağlanana ve GHF dağıtılana kadar onları bulacağız, takip edeceğiz ve her yerde engelleyeceğiz.” dedi.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail'de Gazze protestosu!

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde saldırıların aşamalı yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

