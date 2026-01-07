Survivor 2026'da bu akşam 3. dokunulmazlık oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımları kıyasıya mücadele etti. Öte yandan Keremcem'in sakatlığı ve Engincan ile Seren Ay'ın arasındaki gerginlik, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Haftanın ilk iki dokunulmazlığını kaybeden Ünlülüler takımı, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü parkurda tüm gücünü ortaya koydu. Seren Ay ile deniz arasındaki tartışmanın damga vurduğu gecede, dokunulmazlık oyunu heyecana sahne oldu. Ünlüler takımında Nobre, dün akşam yaşadığı sakatlığa rağmen bugünkü oyunda 4'te 4 yaparak performansıyla dikkat çekti. Önceki bölümlerde ise eleme potasına giren ilk isim Ünlüler takımından olmuştu.

Survivor 2026'da 7 Ocak akşamı dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu hafta erkek elemesinin olacağı Survivor'da dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.

Survivor 2026'da eleme adayı Keremcem ve Bayhan oldu. Bugünkü oynanan dokunulmazlık oyununun ardından Gönüllüler takımından bir isim, eleme potasında kendine yer buldu.

