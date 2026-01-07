TV8 ekranlarında yayınlanacak yeni bölüm öncesi paylaşılan Survivor tanıtımı, Engincan ve Seren Ay arasında geçen sert diyalog, ada konseyine damga vurdu. Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran tanıtımda ikili arasında yaşanan sözlü tartışma izleyicilerin dikkatini çekti.

Survivor 2026'da tansiyon bir an olsun düşmüyor! Yayınlanan son tanıtımda, Gönüllüler ve Ünlüler arasındaki rekabetin dışında bireysel tartışmalar ön plana çıktı. Özellikle Engincan ve Seren Ay arasındaki geçen sert diyalog, ada konseyinde ipleri iyice gerdi. Peki, Survivor fragmanında neler oldu?

SURVİVOR TANITIMINDA ENGİNCAN VE SEREN AY KAVGASI DAMGA VURDU

Engincan, konseyde yaptığı açıklamada, “Nerede olduklarını fark etmeleri gerekiyor. Burası huzurevi değil” sözleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandurdu. Bu çıkışın ardından Ünlüler takımındaki yarışmacıların tamamı el kaldırarak söz almak istedi.

Bayhan’a, seslendirdiği “Efendim İşitmedim” şarkısı üzerinden göndermede bulunan Engincan, tartışmanın dozunu daha da yükseltti.

ENGİNCAN VE SEREN AY NEDEN TARTIŞTI?

Seren Ay’a yönelik, “Çok itici göründüğünün farkında mısın? Dominik’teki sivrisinek nasılsa benim için de öylesin” sözleri, ikili arasındaki tansiyonu iyice yükseltti. Bu sözler karşısında Seren Ay ise, “Şu an gerçekten düşünerek mi konuşuyorsun? Çok şaşkınım” ifadeleriyle tepki gösterdi.

