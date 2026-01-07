Sürmene Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali Aydın, bir araçta bıçaklanarak yol kenarına bırakıldı. Sahilde ağır yaralı halde bulunan Aydın, hastanede hayatını kaybetti. Polislerin araçlarına ateş ederek durdurduğu saldırganlar, yaya olarak kaçıp izlerini kaybettirdi.

Sürmene Belediyesi’nin önceki dönem başkan yardımcısı Ali Aydın, birlikte bulunduğu kişilerle araç içinde bıçaklanıp yol kenarına terk edildi.

Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy Köyü sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürmene Belediyesinin eski Başkan Yardımcısına bıçaklı infaz! Firariler her yerde aranıyor

FİLM GİBİ KOVALAMACA

Polis ekipleri, Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığı belirlenen saldırganların içerisinde bulunduğu aracının tekerine Orta Hopa Mahallesi'nde ateş açtı.

Bölgedeki kalabalıktan da istifade eden şahıslar yaya olarak kaçarken, polisin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

