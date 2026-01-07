Çiğ süt tavsiye fiyatı 22 Ocak’tan itibaren litre başına 22,22 liraya çıkarıldı. Üreticiye yağ ve protein oranına göre ilave ödeme yapılacak. Fiyatın Nisan 2026’da yeniden masaya yatırılması bekleniyor

Artan maliyetler ve piyasa koşulları dikkate alınarak çiğ süt için yeni bir taban seviye belirlendi.

Ulusal Süt Konseyi'nin(USK), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 22 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere tespit edildi.

Çiğ süte zam geldi! Peynir ve yoğurt fiyatları da değişecek

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 22,22 lira geçecek şekilde belirlendi.

Çiğ süte zam geldi! Peynir ve yoğurt fiyatları da değişecek

4 AY SONRA YENİDEN ZAM GELECEK

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu gideler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 33 kuruş fark ödenecek.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ En düşük emekli aylığına zam hazırlığı! Kritik toplantı gerçekleştirildi

Çiğ süte zam geldi! Peynir ve yoğurt fiyatları da değişecek

Duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı Nisan 2026'da yeniden değerlendirilecek.

PEYNİR VE YOĞURT FİYATLARI DA ETKİLENECEK

Çiğ süte yapılan fiyat artışı doğrudan üretim maliyetlerini yükseltecek. Bu durumun, başta peynir ve yoğurt olmak üzere süt ürünlerinin etiketlerine de yansıması ve fiyatlarda yeni artışları beraberinde getirmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası