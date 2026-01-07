Bugün düzenlenen törende CHP’den Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi’nden İsa Mesih Şahin ve DEVA’dan ayrılan İrfan Karatutlu AK Parti’ye katıldı. Üç ismin rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Erdoğan, “Kapımız ülkesine hizmet etmek isteyen herkese açık” dedi. Çakır ise, “İki başkomutan var; Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Türkiye ordularının başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan. Kendisine selam duruyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"2026 yılının bu ilk grup toplantısında siz değerli yol ve dava arkadaşlarımla beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyor, toplantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Grup toplantımıza katılan misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor; her birinize desteğiniz, coşkunuz ve ahde vefanız için teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah’a, şahsıma sizler gibi yol ve mücadele arkadaşları bahşettiği için bugün bir kez daha tüm kalbimle hamd ediyorum.

"AK PARTİ AİLESİ HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR"

Şunu bir defa açık açık söylemek isterim: Hangi unvanda olursak olalım, hepimiz millete hizmet yolunun neferleriyiz; bu hareketin serden geçenleriyiz, bu cennet vatanın sevdalılarıyız. Biz bu millete sevdalıyız, biz bu ülkeye sevdalıyız; kalbimiz Türkiye için atıyor, 86 milyonun tamamı için çarpıyor. Mazisi ortak, istikbali ortak, sevinci, hüznü ortak; aynı şekilde hayali ve hedefi ortak büyük bir ailenin fertleriyiz. Hamdolsun AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor, yeni katılımlarla saflarını genişletiyor.

"CHP'YE ÜYE SAYISI AÇISINDAN FARK ATTIK"

Geçen hafta biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız siyasi partilere dair güncel verileri açıkladı. Buna göre AK Partimiz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da yerini korudu. İkinci sırada yer alan ana muhalefet partisine bu sene de fark attık. CHP ile üye sayımız farkı 9,6 milyondan fazladır.

"KAPIMIZ HERKESE AÇIKTIR"

Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Birazdan rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize 'aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz' diyorum. Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır, daima da açık olacaktır. İnşallah bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak, birbirimize kenetlenerek, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz.

Üstat Necip Fazıl’ın siyasette pusulamız olan şu anlamlı sözlerini ak kadrolar olarak her daim aklımızda tutacağız. Ne diyordu o büyük şair? 'Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım.' Evet, işte biz de insanımıza olan şükran borcumuzu daha fazla çalışarak, daha fazla hizmet ve eser üreterek, daha fazla koşturarak ödeyeceğiz.

"TÜM TÜRKİYE’YE AŞKLA HİZMET ETTİK"

Geride bıraktığımız 2025 yılında, son 23 yıldır olduğu gibi yine gece gündüz demeden milletimiz için ter döktük. Muhalefetin sokak nümayişlerinden başka icraatının olmadığı bir dönemde, biz 'Aşkla çalışan yorulmaz' düsturuyla tüm Türkiye’ye aşkla hizmet ettik. İnşallah birazdan bunların icmalini, ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizle paylaşacağız. Yani CHP’nin başındaki zatı ve yönettikleri belediyelerde tembelliklerinden dolayı vatandaşa kan kusturan şürekâsını umursamayacak, bunların artık kabak tadı veren ucuz sataşmalarını kale almayacağız, biz işimize bakacağız. Bugün de polemik yapmadan, laf kalabalığına ve laf cambazlığına hiç mi hiç tevessül etmeden yine eserlerimizle, yine hizmetlerimizle konuşacağız.

2025 yılı karnemize geçmeden önce, büyük umutlarla karşıladığımız 2026 senesinin siz milletvekillerimizle birlikte tüm teşkilatımız, tüm milletimiz ve insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimize; bu çatı altında ülkeye hizmet eden bütün milletvekillerine ve meclis personelimize yeni yılda başarılar ve kolaylıklar diliyorum.

"MİLLETİN EMANETİNE EN GÜZEL ŞEKİLDE BİZ SAHİP ÇIKTIK"

Bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında oldukça yoğun geçen bir seneyi daha geride bıraktık. Krizin, çatışmanın, savaşın, dünyanın birçok yerinde gerilimin eksik olmadığı 2025 yılında hamdolsun milletin emanetine en güzel şekilde biz sahip çıktık.

"İÇERİDE VE DIŞARIDA ÇOK BAŞARILI BİR SINAV VERDİK"

Yönetmek zorunda kaldığımız hassas süreçlerin hiçbirinde, memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türkiye’nin çıkarlarına zerre miskal halel getirmedik. Beşinci yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan Gazze soykırımına, komşumuz İran’a düzenlenen saldırılardan Sudan’daki insani felakete, Amerika ve Avrupa ile ilişkilerimizden Türk dünyasıyla güçlenen iş birliğimize, Katar’a yapılan operasyonda aldığımız tavra, Terörsüz Türkiye çalışmalarından 19 Mart sonrası sokaklarımızın terörize edildiği nümayişlere kadar her alanda, içeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. Türkiye’nin selametini, milletimizin geleceğini her zaman ön planda tuttuk. Yıl boyunca karşılaştığımız onca sınamaya, onca sıkıntıya rağmen AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik.

"2026 SENESİ BİR REFORM YILI OLACAK"

2025 yılında birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ihyasıydı. 455 bin afet konutunun kurasını yıl bitmeden çekerek depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın kıvancını yaşadık. 2026 senesi bir reform yılı olacak. Türkiye Yüzyılı Reform Programımızı inşallah hayata geçireceğiz.

"BÖLÜŞÜM KAVGASININ TAM ORTASINDAYIZ"

Dünyanın ve bölgemizin hangi ciddi tehlikelerle yüzleştiğini hepimiz takip ediyoruz. Enerji kaynaklarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor. Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tehdit etmek için kullandığı argümanları tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakıdır.

CHP'Lİ BELEDİYELERE SERT TEPKİ

Ne yapacaksak şahsımız için değil, tüm Türkiye için yapacağız; bunu da seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız. Bunu doymak bilmez ihtirasları için belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği milyonlarca vatandaşımız için yapacağız. Bunu maaş ödeyemez hâle getirdikleri belediye bütçeleriyle tropik adalarda keyif çatan aymazların bir daha şehirlerimize musallat olmaması için yapacağız. Bunu yabancılara ülkelerini şikâyet etmeyi maharet zanneden, kalitesi ve kalibresi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız. Bunu seviyesiz fotoğraflar üzerinden ağababaları adına güya bize mesaj verdiğini düşünen şuursuzları sandığa gömmek için yapacağız. Bunu aynı zamanda Türkiye’nin ismini duyunca gözleri umutla parlayan mazlum ve mağdurların huzuru, refahı ve güvenliği için yapacağız. Bunu istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin daha müreffeh ve muteber bir ülkede yaşamaları için yapacağız. Bunu 86 milyon için, yurt dışındaki 7 milyonu aşkın kardeşimiz için, gönül ve kültür coğrafyamızdaki yüz milyonlarca dostumuz için yapacağız. Hepsinden öte bunu Türkiye Yüzyılı’nın tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmesi için yapacağız.

"HALKA HESAP VERMEK DEMOKRASİNİN OLMAZSA OLMAZ ŞARTIDIR"

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız. Halka hesap vermek demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Biz yalnızca sandıkta değil, farklı zeminlerde de milletimize hesap vermeyi prensip hâline getirmiş bir kadroyuz. İl ilçe ziyaretlerimizde, kabine sonrası hitaplarımızda, grup toplantılarımızda hem hayallerimizi ve hedeflerimizi paylaştık hem de bunların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi milletimize tek tek anlattık.

Biz kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz ve milletimize verdiğimiz sözün arkasında durduğumuza, duracağımıza inanıyoruz. Meydanlarda hayal satıp bol keseden vaat dağıtıp 2026 Türkiyesi’nde kış mevsiminde milyonlarca insanımıza Kerbela’yı yaşatanlar gibi olmadık; yerine getiremeyeceğimiz sözleri halkımıza vaat olarak vermedik. Şayet söz verdiysek, bu sefer de onu tutmak için tüm imkânlarımızı seferber ettik.

Adalette Yargı Reformu Stratejimiz kapsamında 10. ve 11. yargı paketlerimiz yasalaşarak yürürlüğe girdi. 2025 yılında 997 hâkim ve savcı yardımcısı atadık. Ayrıca mesleğe kabulü yapılan 2 bin 432 hâkim ve savcı adayı kura çekilerek görevlerine başladı. 2 bin 589’u adliye hizmetlerinde ve 3 bin 655’i ceza infaz kurumlarında olmak üzere toplam 6 bin 244 personelin atamasını yaptık. Farklı illerimizde 11 adli hizmet binasını hizmete sunduk. 2025 yılında kurulan ilk derece mahkemesi ve istinaf dairesi sayısı 766’dır. Antalya, Diyarbakır ve Kayseri ile birlikte bölge idare mahkemelerimizin sayısını 12’ye çıkardık. Eğitimde ise 2025 yılı içinde 9 bin 324 derslik inşa ettik. Türkiye’nin en büyük lise yerleşkesi olan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’ni ülkemize kazandırdık.

Engelli kardeşlerimiz de dâhil olmak üzere toplam 16 bin 381 öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Öğretmen istihdamında köklü bir değişikliğe giderek Millî Eğitim Akademisi’ni hayata geçirdik. Bir başka çarpıcı rakam olarak toplam 228 milyon kitabı ücretsiz şekilde öğrencilerimize dağıttık. İlköğretim ve ortaöğretimde 346 bin 614 öğrencimize burs veriyoruz. Pansiyonlarda ise 243 bin 652 öğrencimizi en güzel şekilde misafir ediyoruz. Öğrencilerimiz 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji branşlarında 272 madalya kazandı. Sağlıkta ise 2025 yılının ilk 11 ayında muayene sayısı 1 milyar 24 milyonun üzerine çıktı; 16 milyon 253 bin ameliyat ve cerrahi işlem gerçekleştirdik. Merkezlerimizde 421 milyon vatandaşımıza hizmet verdik. Ülkemiz genelinde 302 yeni aile sağlığı merkezi açtık. 9 bin 718’i uzman hekim olmak üzere toplam 64 bin 344 sağlık personeli istihdam ettik. 4 milyon 203 bin ziyaret ile evde sağlık hizmeti sunduk, aynı şekilde 856 ambulansı hizmete alarak ambulans sayımızı 6 bin 308’e çıkardık, 76 acil yardım istasyonunun hizmete girmesiyle bunların sayısını da 3 bin 574’e yükselttik. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden 2025 yılında günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyonu buldu. Üreten sağlık modelimizle stratejik önemi haiz 41 adet yerli ürün geliştirme projesini başlattık.

Çevre ve şehircilikte 6 Şubat Depremleri'nin vurduğu 11 ilimizde 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık. Yerinde dönüşüm ile 121 bin bağımsız bölümün inşasına destek verdik. 'Ev sahibi Türkiye' sloganıyla 81 ilimizde 500 bin sosyal konut yapacağımız 100 Yılın Konut Projesi’ni başlattık. Türkiye’nin ilk İklim Kanunu yürürlüğe girdi. COP31 Taraflar Konferansı’nın Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına hak kazandık. Sıfır Atık ile geri kazanım oranını yüzde 36’ya çıkardık.

Depozito Yönetim Sistemi’ni yedi bölgeye yaydık. Türkiye genelinde yapımı tamamlanan millet bahçesi sayısını 38 milyon 696 bin metrekare alanda 314’e yükselttik; Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni hizmete sunduk. Geçtiğimiz yıl ulaştırmada 308 kilometre bölünmüş yol, 17 kilometre köprü ve viyadük, 57 kilometre tünel inşa ettik. Yurt dışı uçuş noktası sayısına 6 yeni destinasyon daha ekledik. Üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek İstanbul’un küresel havacılıktaki konumunu pekiştirdik.

Aydın-Denizli Otoyolu’nu hizmete açtık; Antalya Havalimanı Genişletme Projemizi ve yeni terminal binamızın açılışını yaptık. İlk millî banliyö tren setimizin teslimini gerçekleştirdik. Deniz ticaret filomuzu dünyada ilk ona yükselttik. Yerli ve millî 5G’nin ihalesini yaptık. Tarım ve hayvancılıkta tarım sektörüne doğrudan ve dolaylı olarak 706 milyar lira destek verdik. 65 ilde 16 üründe hasara yol açan zirai dondan etkilenen üreticilere 47 milyar lira destek ve hasar tazminatı ödedik. Su ve sulama yatırımları alanında ise 22 baraj, 7 gölet ve bent, 3 yeraltı barajı, 70 sulama tesisi, 8 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu ve atık su tesisi, 193 taşkın tesisi ve 6 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 321 tesisi tamamladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kapımız ülkesine hizmet etmek isteyen herkese açık

3 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE KATILDI

CHP'den Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi'nden İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi'yle yollarını ayıran İrfan Karatutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetlerini takmasıyla birlikte AK Parti'ye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kapımız ülkesine hizmet etmek isteyen herkese açık

3 vekilin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takarken, CHP'den ayrılan Hasan Ufuk Çakır dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çakır şu sözleri söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli dava arkadaşlarım, aziz milletim... Ben Hasan Ufuk Çakır. İftiraya uğramış, haksızlığa maruz kalmış ama başını önüne eğmemiş bir insanım. Makamlar geçici, onur ve haysiyet kalıcıdır. Kolay olan susmaktı, zor olan dik durmaktı. Ben zor olanı seçtim. Çünkü bu millet yalanı değil hakiki, eğilmeyi değil direnmenin yanındadır. Bugün buradayım. Hesapla değil inançla, korkuyla değil cesaretle, geçmişe sığınarak değil millete yasalanarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yüz yılında yürüyüşünde hak için, millet için, devlet için dimdik durmaya geldim. Rabbim utandırmasın. Milletimiz var olsun. Evet bir şey daha diyeceğim; Yörük çocukları bir durun bakalım. İki başkomutan var biri Gazi Mustafa Kemal Paşa diğeri de Türkiye Ordularının Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan. Ben de selam duruyorum kendisine."

