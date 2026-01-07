Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ortak basın toplantısı düzenledi. Malezya ile ticaret hedefinin 10 milyar dolar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma alanında da işbirliğinin artacağını söyledi. Malezya Başbakanı İbrahim'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin tartışılmaz olduğunu söyleyerek, "vicdanın sesi ve cesur bir lider olarak özellikle İslam dünyasına yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile anlaşmaların imza töreni düzenlendi. Tören sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. Gücünü kadim tarihimizden alan Türkiye Malezya dostluğumuzu daha da perçinleyeceğimize inanıyorum. Ticaret hacmi hedefi olarak 10 milyar doları açıklamıştık. Ortak çabalarımızla ticaretimizi bu hedefe taşıyabileceğimize samimiyetle inanıyorum.

Keza ülkelerimiz arasındaki yatırım ilişkilerine de yeniden bir hareketlilik getirmeyi, Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz. Sayın Başbakan'ın bugün ve yarın Türk iş çevreleriyle toplantılarının ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kıymetli basın mensupları, bugünkü görüşmelerimizde savunma sanayi konularını da ele aldık. Hamdolsun bu alanlarda Malezya ile birçok proje gerçekleştirdik, birçoğu da devam ediyor. Önümüzdeki dönemde kazan kazan ilkesinden hareketle bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca Türkiye-Malezya dostluk ve kardeşliğinin temelini teşkil eden beşeri boyutu da görüşmelerimizde istişare ettik.

Sayın Başbakan'a ülkemizi ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisine Cumhuriyet nişanını da tevcih edeceğiz. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim açıklamalarından satır başları;

"Bize hep bir dost oldunuz ve bütün zorlu yıllar zamanında önemli bir kardeşim oldunuz. Ben size en içten teşekkürlerimi ve Malezya halkının selamlarını iletiyorum. Vicdanın sesi ve cesur bir lider olarak özellikle İslam dünyasına yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Liderliğiniz tartışılmaz; bütün dünyanın bildiği bir liderlik sergiliyorsunuz.

Çok büyük bir ekonomimiz var ve bizim de biraz daha aslında göreceli olarak küçük, ancak çok hızlı bir biçimde büyüyen bir ekonomimiz var. Sizin de bildiğiniz gibi biz şu anda yarı iletkenler konusunda çok önemli bir merkez haline geldik. Bu anlamda yeni teknolojiler konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tür bir işbirliği son derece anlamlı olacaktır. Sadece tabii ki yeni alanlarda işbirliği değil, bütün bunlar eğitim, araştırma, işbirliği ile de desteklenecek ve bir araya gelecektir iki ülke arasında.

Son olarak uluslararası ilişkiler konusunda siz gerçekten bu anlamda liderliğiniz tartışılmaz. Bütün dünyanın bildiği bir liderlik sergiliyorsunuz. Biz bu konudaki duruşunuzu takdir etmekle buna imrenmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda çabalarınızı destekliyoruz ve biraz daha karmaşık olduğunu düşündüğünüz konularda sizin yanınızda durmaya çalışıyoruz. Spesifik olarak Filistin hususundan ve Gazze'den bahsettiniz ve bu konuda ahlaki ilkelerin tamamen terk edildiği bir ortamda, insanlığa ve adalete hiç bir şekilde önem verilmediği bir ortamda, İsrail'in saldırıları, baskısı, sömürgeciliği ve uyguladığı kıyımı, sivil halkın hayatına mağrur olan bu kıyımı, siz buna karşı durdunuz.

İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞAMLAR İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim huzurunda, iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Kurulması hakkındaki ortak bildiriyi imzaladı.

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Malezya Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği I. Ortak Komite Toplantısı Tutanağı" Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Malezya adına Malezya Yüksek Öğretim Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Yatırım ve Finans Ofisi ile Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu Arasında Mutabakat Zaptı"na Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Malezya adına Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu Yürütme Kurulu Başkanı Ybhg. Datuk Sikh Shamsul İbrahim Sikh Abdul Majid imza attı.

"Türkiye İhracat Kredi Bankası ile Malezya İthalat-ihracat Bankası Arasında Mutabakat Zaptı"nı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik ile Malezya adına Malezya İthalat-İhracat Bankası Başkanı Datuk Nurbayu Kasim Chang imzaladı.

"Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı ve Malezya Uluslararası Stratejik ve Araştırmalar Merkezi Arasında Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş ile Malezya adına Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mohd Faiz Abdullah tarafından imza altına alındı.

"Desan Tersaneleri ve Malezya İçişleri Bakanlığı Arasında Bir Adet Çokamaçlı Görev Gemisi Alımına İlişkin Kabul Mektubu"nu DESAN Tersaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu ile Malezya adına Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Amran Mohamed Zin imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İle Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC) Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"na Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile Malezya adına Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu Başkanı Tan Sri Mohamad Salim Bin Fateh Din imza attı.





