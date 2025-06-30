İngiltere’den İsrail’e katliam vizesi: F-35 parçalarının ihraç edilmesi yasal bulundu

Londra Yüksek Mahkemesi, Gazze’deki soykırıma rağmen İsrail’e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının yasal olduğuna hükmetti.

Londra Yüksek Mahkemesi, İngiltere’nin İsrail’e F-35 savaş uçağı parçaları ihracatını yasal buldu. Kararın ardından ortaya çıkan nakliye kayıtları ise bu parçaların Londra Stansted Havalimanı’ndan doğrudan İsrail’deki askeri üslere sevk edildiğini ortaya koydu.

AL-HAQ'IN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Mahkeme, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren Al-Haq adlı grubun yaptığı itirazı inceledi. Al-Haq, İngiltere’nin bazı silah ihracat lisanslarını askıya alırken F-35 parçalarını bu kapsam dışında bırakmasını hukuka aykırı bulmuştu.

İtirazı reddeden Yüksek Mahkeme, İngiltere’nin Gazze'de uluslararası insancıl hukukun ihlalinde kullanılabileceğini kabul etmesine rağmen, F-35 parçalarının İsrail'e ihracının yasal olduğuna karar verdi.

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MAHKEMENİN GEREKÇESİ

Yargıçlar Stephen Males ve Karen Steyn, davanın "İngiltere'nin İsrail'e silah veya diğer askeri teçhizat tedarik edip etmemesi gerektiği" ile ilgili olmadığını belirtti.

Kararda, esas meselenin mahkemenin İngiltere'nin "hayati önem taşıyan uluslararası F-35 programından çekilmesi gerektiğine karar verip veremeyeceği" sorusu olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Al-Haq, İngiltere Ticaret Bakanlığı'na karşı yasal işlem başlatmıştı. Bakanlık, bazı silah ihracat lisanslarını askıya alırken F-35 parçalarını yasaktan muaf tutmuştu.

İngiliz hükümeti, lisansların askıya alınmasının savaş uçağı parçalarını üreten ve tedarik eden sektörler üzerinde olumsuz etki oluşturabileceğini ve uluslararası güvenliği zedeleyeceğini savundu.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise böyle bir kesintinin "ABD'nin Birleşik Krallık ve NATO'ya olan güvenini sarsacağını" ileri sürdü.

KIBRIS'TAKİ İNGİLİZ ÜSSÜ TARTIŞMASI

Şubat 2024'te İngiliz askeri kaynaklar Daily Express'e, İsrail F-35'lerinin "Kıbrıs'taki RAF Akrotiri üssünde teknik yardım alabileceğini" söyledi. Ancak daha sonra bu tesisin kapatıldığı bildirildi.

İngiliz Savunma Bakanlığı, İsrail uçaklarının üssü kullanıp kullanmadığına dair "operasyonel güvenlik" gerekçesiyle yorum yapmayı reddetti.

Alba Milletvekili Kenny MacAskill, parlamentoda Savunma Bakanlığı'na "7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail F-35'leri Akrotiri'ye indi mi?" diye sordu. Bakanlık, "Güvenlik nedeniyle cevap veremeyiz" dedi.

İSRAİL F-35'LERİ GAZZE'Yİ VURDU

İsrail ordu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Kasım ayında yaptığı açıklamada, "F-35 jetleri terör hedeflerini vuruyor ve kara kuvvetlerine yakın saldırılarda yardımcı oluyor" dedi.

İsrail'in 50 adet F-35'ten oluşan filosu bulunuyor ve 2027'ye kadar 25 uçak daha alması planlanıyor.

İngiltere ise her bir F-35'in parçalarının yaklaşık %15'ini üretiyor ve bakım sonrası destek sağlıyor.

HOLLANDA'DA İHRACAT YASAĞI

Bu ayın başlarında bir Hollanda mahkemesi, Gazze'deki savaş sırasında uluslararası hukukun ihlalinde kullanılabileceği gerekçesiyle İsrail'e F-35 parçalarının ihracatını durdurma kararı verdi.

Lockheed Martin, "Hollanda mahkemesi kararının tedarik zincirimiz üzerindeki etkilerini değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.