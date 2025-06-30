67 İngiliz vekil Gazze için ayaklandı! Filistinlilere özel vize çağrısı

Londra’da Gazze için diplomasi savaşı başladı! 67 İngiliz vekil, hükümeti sert şekilde uyararak “Gazze Aile Programı” başlatılması çağrısında bulundu.

İngiltere'de farklı partilerden 67 milletvekili ve Lordlar Kamarası üyesi, Başbakan Keir Starmer ve İçişleri Bakanı Yvette Cooper’a gönderilen bir mektupla hükümeti, Gazze Şeridi’nden İngiltere’deki ailelerine gelmek isteyen Filistinlilere özel bir vize programı başlatmaya çağırdı.

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"GAZZE AİLE PROGRAMI" TEKLİFİ

Milletvekilleri, mektupta, Filistinlilerin "geri dönmeleri güvenli olana kadar İngiltere’deki sevdikleriyle yeniden bir araya gelebilmeleri" için Ukrayna Savaşı sırasında uygulanan "Aile Programı"na benzer bir "Gazze Aile Programı" kurulmasını talep etti.

Mektupta "Birleşik Krallık nasıl Ukrayna ve Hong Kong’daki zulümden kaçanlara kapılarını açtıysa, aynı cömertliğin Filistinli ailelere de gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

GEÇMİŞTEKİ UYGULAMALARA ATIF

İngiltere, 2022'de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Ukraynalıların aile üyeleriyle Birleşik Krallık’ta üç yıla kadar yaşayabilmelerine, çalışabilmelerine ve eğitim görebilmelerine imkan tanıyan Ukrayna Aile Programı’nı başlatmıştı. Bu başvurular Şubat 2024’te sona ermişti.

Daha önce Hong Kong’dan kaçanlara da beş yıl boyunca İngiltere’de kalma ve ardından vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkı veren bir vize programı uygulanmıştı.

Mektup; İşçi Partisi’nden Marsha de Cordova, Clive Lewis, Stella Creasy, Richard Burgon, Afzal Khan, Kim Johnson ve Jeremy Corbyn gibi isimlerin yanı sıra Yeşiller Partisi milletvekilleri, Liberal Demokratlar ve SNP üyeleri tarafından imzalandı.

Muhafazakâr kanattan sadece Barones Helic imza attı. Chelmsford Piskoposu Dr. Guli Francis-Dehquani de mektuba destek verenler arasında yer aldı.

Milletvekilleri, mektupta İsrail’i "geçici ateşkesi bozmakla", "açlığı silah olarak kullanmakla" ve "insani yardıma ulaşmaya çalışan sivilleri hedef almakla" suçladı.

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana en az 53.000 kişinin öldüğünü ve gerçek sayının muhtemelen daha fazla olduğunu belirttiler.

İmzacı milletvekilleri, Gazze’deki Filistinlilerin güvenli bir bölge veya çıkış yolunun olmaması nedeniyle ailelerine ulaşamadığını, Gazze’deki vize başvuru merkezinin yıkılması ve Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle vize sürecinin işlemediğini vurguladı.

Mısır’a sığınan ailelerin ise eğitim veya sağlık hizmetlerine erişemeden "arafta" kaldıkları belirtildi.

Gazze Aileleri Yeniden Birleşiyor kampanyasıyla birlikte mektubu organize eden İşçi Partili Marsha de Cordova, Sky News’e şunları söyledi:

"Ukrayna Aile Vizesi Programı acımasız bir savaşa verilen doğru cevaptı. Gazze Aile Vize Programı’nın oluşturulması da aynı ilkelerin bir uzantısı olacak ve hükümetin savaşın en kötü dehşetini yaşayan ailelere yardım etme kararlılığını gösterecektir."

Gaza Families Reunited kampanyasından Ghassan Ghaban ise aile birliğinin temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çekerek İngiliz hükümetine, İngiltere’de yaşayan Filistinlilerin akrabalarını güvenli bir yere getirmeleri için destek vermesi çağrısında bulundu.