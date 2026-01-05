Mardin’in Nusaybin ilçesinde kendilerinden haber alınamayan iki kız kardeş, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kimliği tespit edilen zanlı her yerde aranıyor.

Olay Merkez 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'taki bir evde meydana geldi. Süheyla Ö. (44) ile kız kardeşi Sümeyye A'dan (41) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVE GİREN EKİPLER 2 KARDEŞİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Kapıyı açan ekipler, evde 2 kardeşi silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Sağlıkçılar kardeşlerin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenazeler, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü, olayın aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu.

POLİS HER YERDE ZANLIYI ARIYOR

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, ilk belirlemelere göre kimliği tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

