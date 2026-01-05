Anadolu Ajansı
Eskişehir'de feci kaza! 3 kişiyi ezerek öldüren sürücü aracı bırakıp kaçtı
Eskişehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaza Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 ADU 714 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya çarptı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3. SAYFA
Mardin'de kan donduran cinayet! 2 kız kardeş ölü bulundu
3'ÜDE HAYATINI KAYBETTİ
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayaların hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Adana'da polis takibi feci kazayla bitti: 3 memur yaralı
ARACINI TERK EDİP KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından aracın terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR