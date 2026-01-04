Adana'da polis takibi feci kazayla bitti: 3 memur yaralı
Adana'da uygulama noktasından kaçan otomobil, kendisini takip eden polis araçlarından biriyle çarpıştı. Kazada 3 polis yaralanırken, 2 kişi ise gözaltına alındı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 5 km süren takip sonrası polis aracıyla çarpışınca 3 polis hafif yaralandı, sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.
- Adana'nın İmamoğlu ilçesinde polis bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.
- Sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı ve 5 km süren takip yaşandı.
- Kaçan otomobil ile takip eden polis aracı Sanayi Sitesi Kavşağı'nda çarpıştı.
- Çarpışma sonucu 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
- Kazadan yara almayan sürücü ve yanındaki bir kişi gözaltına alındı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinin girişinde uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı.
TAKİP EDEN POLİS OTOSUYLA ÇARPIŞTI
Yaklaşık 5 kilometre süren takip sonrasında kaçan otomobil ile takip eden polis araçlarından biri Sanayi Sitesi Kavşağı'nda çarpıştı.
Başkentte feci kaza! Otomobil bariyer ve minibüse çarptı
3 POLİS YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan araçtaki 3 polis hafif şekilde yaralandı. Yaralı polisler İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ve yanındaki bir kişi gözaltına alındı.